Inscrições poderão ser realizadas entre os dias 2 de fevereiro até 31 de marçoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/01/2025 10:38

Rio - As empresas Generali Brasil Seguros, Michelin e Petros vão oferecer diversas vagas de estágio no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades abrangem áreas como tecnologia, engenharia, comunicação, recursos humanos, auditoria, dados, logística e compliance. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 2 de fevereiro até 31 de março.

Vagas



- Generali Brasil Seguros



- Estágio em Área Técnica de Dados. Cursos elegíveis: Ciências atuariais, Matemática, Estatística, Matemática computacional, Matemática aplicada, Computação científica e outros.

Bolsa-auxílio: R$ 1.850,00





- Estágio em Sinistros. Cursos elegíveis: Engenharia (geral, serviços, gestão, dados, computação, produção e sistemas); Administração de empresas, Comércio exterior, Negócios internacionais; Economia (empresarial, científica, atuária, contabilidade de seguros) e outros.

Bolsa-auxílio: R$ 1.850,00

Bolsa-auxílio: R$ 1.850,00





PETROS



- Estágio em Tecnologia da Informação. Cursos elegíveis: Matemática aplicada e computação científica, ciência da computação, computação, computação em nuvem, tecnologia em sistemas de computação, tecnologia da informação e outros.

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00





- Estágio em Assessoria de Comunicação. Cursos elegíveis: Design digital, Artes visuais, Tecnologia em design, Mídias digitais, Gestão de mídias, Estudos de mídia, Comunicação visual, Desenho industrial e outros.

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00





- Estágio em Setor de Privacidade e Proteção de Dados. Cursos elegíveis: Tecnologia em cibersegurança, Segurança da informação, Gestão de segurança cibernética e Direito e outros.

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00





- Estágio em Auditoria Interna. Cursos elegíveis: Administração, Ciências contábeis, Economia, Direito e outros.

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00