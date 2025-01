Rioprevidência alerta para suspensão do benefício de pensionista que não fez o recenseamento - Divulgação

Publicado 30/01/2025 13:22

Cerca de 20 mil dos 79 mil pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, aptos a realizar o recenseamento obrigatório, ainda não cumpriram com a obrigação e terão o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento. Para evitar o corte ou mesmo restabelecer o pagamento do benefício, é preciso agendar o comparecimento a qualquer uma das agências ou postos do Rioprevidência, por meio do site www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (ligações de fixo ou celular).