Sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 29/01/2025 16:32

O Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) terá sua primeira edição este ano, e as inscrições começam nesta quarta-feira (29), a partir das 16h. A avaliação passa a ser um requisito obrigatório para quem deseja participar de concursos para cartórios em todo o Brasil.

Podem se inscrever profissionais com diploma de bacharel em Direito por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou aqueles que tenham pelo menos dez anos de atuação em serviços notariais ou de registros.

Os cadastros devem ser feitos até as 16h do dia 27 de fevereiro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela aplicação do exame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150, com prazo para pagamento até 28 de fevereiro. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção até o dia 31 deste mês.

A prova será realizada no dia 13 de abril, das 14h às 19h (horário de Brasília), em todas as capitais do país. O conteúdo programático está disponível no Anexo I do edital.