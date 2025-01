Os cursos e conteúdos oferecidos são voltados para jovens de 15 a 24 anos - Reprodução

Os cursos e conteúdos oferecidos são voltados para jovens de 15 a 24 anosReprodução

Publicado 28/01/2025 12:20 | Atualizado 28/01/2025 12:23





Embora qualquer pessoa possa ter acesso aos materiais disponibilizados pela ONG, a instituição atua com foco em jovens de 15 a 24 anos, como estudantes da rede pública de ensino, jovens que não estudam, não trabalham ou que estejam em busca de novas oportunidades de aprendizado e recolocação profissional.



Há diversos conteúdos disponíveis sobre temas como empreendedorismo, mercado de trabalho e educação financeira. Confira:



- Cria Digital: Curso 100% on-line, gratuito e com certificado, ideal para quem sonha em trabalhar como influencer nas redes sociais. Com módulo sobre a plataforma Canva e participação do ator Jonathan Azevedo. Começar o ano investindo no futuro nunca foi tão acessível. A ONG JA Rio de Janeiro, organização sem fins lucrativos dedicada à preparação de adolescentes e jovens para o mercado de trabalho por meio da educação, está oferecendo uma série de conteúdos 100% gratuitos e on-line para estudantes da rede pública de ensino e pessoas em situação de vulnerabilidade social.Embora qualquer pessoa possa ter acesso aos materiais disponibilizados pela ONG, a instituição atua com foco em jovens de 15 a 24 anos, como estudantes da rede pública de ensino, jovens que não estudam, não trabalham ou que estejam em busca de novas oportunidades de aprendizado e recolocação profissional.Há diversos conteúdos disponíveis sobre temas como empreendedorismo, mercado de trabalho e educação financeira. Confira:: Curso 100% on-line, gratuito e com certificado, ideal para quem sonha em trabalhar como influencer nas redes sociais. Com módulo sobre a plataforma Canva e participação do ator Jonathan Azevedo. Acesse aqui

Influencer Summit: Evento on-line com dicas e orientações sobre produção de conteúdo e redes sociais, com participação de Gue Oliveira, a cabeleireira mais seguida nas redes sociais em todo o mundo. : Evento on-line com dicas e orientações sobre produção de conteúdo e redes sociais, com participação de Gue Oliveira, a cabeleireira mais seguida nas redes sociais em todo o mundo. Acesse aqui

WhatsApp do Junior: Voltado para quem quer testar talentos, encontrar a profissão certa e se preparar para entrevistas de emprego. De forma rápida, objetiva, totalmente gratuita e pelo WhatsApp. : Voltado para quem quer testar talentos, encontrar a profissão certa e se preparar para entrevistas de emprego. De forma rápida, objetiva, totalmente gratuita e pelo WhatsApp. Acesse aqui

Como trabalhar em navios e plataformas: Para quem sonha em explorar as oportunidades do mercado offshore e descobrir os segredos sobre como trabalhar em um dos melhores segmentos do mercado. : Para quem sonha em explorar as oportunidades do mercado offshore e descobrir os segredos sobre como trabalhar em um dos melhores segmentos do mercado. Acesse aqui

- Inspira JA: Plataforma com aulas, cursos, vídeos, podcasts e muita inspiração sobre temas importantes, como carreira, empreendedorismo, tecnologia, finanças pessoais e muito mais. : Plataforma com aulas, cursos, vídeos, podcasts e muita inspiração sobre temas importantes, como carreira, empreendedorismo, tecnologia, finanças pessoais e muito mais. Acesse aqui

Curso de Comunicação Não-Violenta: Curso por e-mail para tornar o seu relacionamento interpessoal mais saudável e aumentar a sua assertividade na hora de se comunicar. Com certificado gratuito. : Curso por e-mail para tornar o seu relacionamento interpessoal mais saudável e aumentar a sua assertividade na hora de se comunicar. Com certificado gratuito. Acesse aqui

Guia de Acesso e Permanência nas Universidades: E-book completo para você aproveitar as oportunidades oferecidas pelas principais universidades públicas do Rio de Janeiro. : E-book completo para você aproveitar as oportunidades oferecidas pelas principais universidades públicas do Rio de Janeiro. Acesse aqui

Game VUCA: Um jogo sobre escola, trabalho, família e um mundo cheio de incertezas, onde tudo pode mudar de uma hora para outra e não existe certo ou errado. Para você exercitar a vida real. : Um jogo sobre escola, trabalho, família e um mundo cheio de incertezas, onde tudo pode mudar de uma hora para outra e não existe certo ou errado. Para você exercitar a vida real. Acesse aqui