As vagas para a área de tecnologia são para trabalho remoto - Reprodução

Publicado 28/01/2025 11:10

O iFood Pago, banco dos restaurantes do iFood, está com vagas abertas para o trabalho remoto para candidatos de todo o Brasil. São 18 vagas no total, com destaque para Backend Software Engineer, inclusive com oportunidades afirmativas para mulheres. As oportunidades disponíveis são:

- 16 vagas para a posição Backend Software Engineer Senior;

- 1 vaga para Analista de CRM Pleno;