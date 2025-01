Oficinas gratuitas da Unisuam serão realizadas entre os dias 3 e 28 de fevereiro - Unisuam/Divulgação

Publicado 28/01/2025 11:58

Entre os dias 3 e 28 de fevereiro, das 8h às 19h, o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) vai oferecer oficinas práticas, cursos e palestras relacionadas às profissões que estão em alta no mercado de trabalho. A ação ocorre nos bairros de Bangu, Bonsucesso e Campo Grande e é voltada para o público externo que deseja aprofundar seus conhecimentos sobre determinada área profissional. A instituição vai emitir certificados de participação por meio do Pra Quem Faz, plataforma de cursos livres da Unisuam.



As oficinas envolvem os cursos de Nutrição, Engenharia, Psicologia, Fisioterapia, Gastronomia, Direito, Comunicação, Contabilidade e Administração, Medicina Veterinária, Arquitetura e Design de Interiores. Algumas atividades vão ocorrer em formato on-line.



Ainda serão realizadas atividades voltadas para criação de currículo Lattes, uso de tecnologias emergentes, como o ChatGPT, e produção de artigos científicos para a comunidade acadêmica.



Segundo Roberto Paes, Diretor de ensino da instituição, os estudantes, muitas vezes, têm dúvidas sobre o seu futuro e o primeiro contato do estudante com a profissão pode ser fundamental na hora da escolha. “A UNISUAM tem o propósito de oferecer uma visão mais clara da realidade e das possibilidades que a carreira proporciona. Ao vivenciar um pouco do cotidiano da profissão, o estudante consegue alinhar suas expectativas com as demandas do mercado”.