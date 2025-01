Podem participar jovens com o Ensino Médio completo ou cursando o Ensino Superior - Divulgação

Podem participar jovens com o Ensino Médio completo ou cursando o Ensino SuperiorDivulgação

Publicado 28/01/2025 08:48 | Atualizado 28/01/2025 08:54

Rio - O Grupo Amil, uma das maiores empresas de saúde do país, está com inscrições abertas para a primeira onda de contratações do Programa de Aprendiz 2025 no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar até o dia 31 de janeiro pela internet

Podem participar jovens com o Ensino Médio completo ou cursando o Ensino Superior. As oportunidades abertas pelo programa seguem o regime CLT, salário, férias e décimo terceiro, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico.



A carga horária de trabalho é de 6h diárias, sendo quatro dias da semana na unidade do Grupo Amil e um dia em treinamento no Ensino Social Profissionalizante (Espro), voltado para o desenvolvimento profissional.



Todas as candidaturas qualificadas serão consideradas para as vagas, sem distinção de etnia, raça, deficiência, orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero, idade, nacionalidade, religião ou qualquer outro marcador social.