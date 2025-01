As vagas para o workshop de desenvolvimento de jogos são limitadas - Prefeitura de Maricá/Divulgação

Publicado 28/01/2025 16:01

O Galpão Tecnológico de Maricá vai promover a terceira edição do workshop gratuito "Do Código ao Jogo", que vai ensinar os participantes a criarem jogos digitais utilizando a “Game Engine Unity” – plataforma de desenvolvimento de jogos eletrônicos – com a programação C#. As vagas, para maiores de 14 anos, são limitadas.São duas turmas previstas para o mês de fevereiro, cada uma com três encontros: entre os dias 3 e 5, e de 17 a 19, das 9 às 12 horas. As inscrições estarão disponíveis até a formação das duas turmas, que receberão, ao total, 20 participantes. Ultrapassando o número, será formada uma fila de espera para as próximas edições, se terão datas divulgadas em breve, incluindo no fim de semana.O workshop é aberto a iniciantes na área de desenvolvimento de jogos, não sendo necessário ter experiência prévia em programação. Estudantes, profissionais de Tecnologia da Informação e entusiastas da área de jogos são altamente incentivados a participar.O workshop vai receber inscrições também de jovens a partir de 14 anos com autorização dos pais. O superintendente de Tecnologia e Inovação da Codemar, responsável pelo Galpão Tecnológico, Douglas Barboza, lembrou que o anúncio das vagas para essas duas turmas é só o início de muitas oportunidades de capacitação que serão ofertadas pelo Galpão Tecnológico neste ano.“Essa é uma oportunidade única para aprender a desenvolver jogos digitais, mesmo sem experiência prévia. Esta ação faz parte da nossa estratégia para fortalecer o Ecossistema de Games em Maricá, alinhada com o Maricá Games e o Maricá Games Jam. Estamos comprometidos com a formação de talentos e com a inserção de nossa cidade no cenário global de desenvolvimento de jogos”, disse.As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/KbRNWNEQzSPUH5fG6