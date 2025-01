Aprovados iniciarão suas atividades no Santander entre março e abril de 2025 - Divulgação

Aprovados iniciarão suas atividades no Santander entre março e abril de 2025Divulgação

Publicado 29/01/2025 14:21

Rio - O Santander Brasil está contratando estudantes universitários para seu Programa de Estágio 2025 no Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação em agências e áreas administrativas do banco, como Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia. Os interessados devem se candidatar até o dia 6 de fevereiro pela internet

Para participar, é necessário estar cursando a partir do segundo semestre da graduação (bacharel ou tecnólogo). O processo seletivo contará com etapas como inscrição, testes, dinâmica de grupo e avaliação com o gestor da área. Os aprovados iniciarão suas atividades no Santander entre março e abril de 2025.

Os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, programas de desenvolvimento e trabalho flexível.