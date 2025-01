Inscrições no programa começam na segunda-feira - Reprodução

Publicado 31/01/2025 11:48

A EY, empresa de auditoria e consultoria do mundo, lança o EY FastPass, programa que busca recrutar estudantes e recém-formados que desejam desenvolvimento acelerado e uma carreira com propósito, inclusão e inovação. O programa fica aberto durante todo o ano, com diversas vagas para diferentes áreas de formação e de atuação, incluindo vagas afirmativas para PCD e pessoas pretas e pardas. As inscrições começam na segunda-feira, 3 de fevereiro.



“O EY FastPass é um passaporte para um desenvolvimento rápido e consistente dos talentos que estão no início de carreira. Eles conseguirão aproveitar as vantagens de um hub global de experiências, recursos e possibilidades para um desenvolvimento profissional e pessoal amplo e integrado”, afirma Bruno Lucarelli, Líder de Atração e Seleção na EY.



No último ano, foram contratadas 700 pessoas por meio do programa, em diversas localidades do Brasil. As vagas podem ser preenchidas por estudantes e pessoas recém formadas de diferentes cursos, como administração de empresas, economia, ciências atuariais, ciências contábeis, direito, relações internacionais, comércio exterior, estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design e cursos relacionados à área de tecnologia da informação.



Dentre os principais diferenciais do programa estão: possibilidade de desenvolvimento rápido com experiências globais e tecnológicas, ambiente colaborativo e com cultura de inclusão, mentorias, treinamentos e trilhas de crescimento personalizadas. Lucarelli também reforça que “na EY, há inúmeros incentivos ao aprendizado, pois isso é fundamental para o nosso negócio, além de recursos para possibilitar o desenvolvimento e a realização dos nossos talentos de uma forma mais ampla. Temos a EYU, nossa Universidade Corporativa, o EY Ripples, nossa plataforma de iniciativas sociais e comunitárias, os EY Badges, que são selos digitais para habilidades do futuro, além da EYQ e EY.ia, respectivamente nossa inteligência artificial generativa e nossa plataforma unificada para IA”.