Pequenos negócios impulsionaram a criação de empregos no PaísMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 31/01/2025 18:01

A criação de postos de trabalho nas micro e pequenas empresas (MPE) cresceu 3,41% em 2024 na comparação com 2023. No acumulado do ano passado, os pequenos negócios responderam por 1.222.972 empregos, contra 1.182.632 no mesmo período de 2023. A análise é do Sebrae a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Do universo de 1.693.673 empregos gerados no conjunto da economia em 2024, as MPE responderam por sete em cada dez vagas.



“Esse avanço é reflexo das políticas econômicas lideradas pelo presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin que fortalecem nosso mercado de trabalho e impulsionam o empreendedorismo”, comenta o presidente do Sebrae, Décio Lima. “O empreendedorismo agora é política de Estado e isso fica claro nos números do emprego. Em 2025, vamos comemorar a criação de novos postos de trabalho, com mais geração de renda e desenvolvimento”, completa.



Brasil bate recorde de pessoas com carteira assinada



A boa notícia se soma à taxa de desemprego divulgada nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua), a taxa anual de desocupação foi de 6,6% em 2024, menor índice da série histórica iniciada em 2012. O resultado representou um recuo de 1,2 ponto percentual (p.p.) frente à média de 2023 (7,8%).



Segundo o balanço da PNAD-Contínua, a população desocupada no ano totalizou 7,4 milhões de pessoas em 2024, com queda de 1,1 milhões (-13,2%) frente a 2023. Por outro lado, a população ocupada chegou a 103,3 milhões de pessoas em 2024, batendo o recorde da série histórica, iniciada em 2012, ficando 2,6% acima de 2023. Frente à média de 2012 (89,7 milhões de pessoas), houve aumento de 15,2%.