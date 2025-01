Banco Safra - Reprodução Google

Publicado 30/01/2025 22:53

O Banco Safra informou ontem que Jacob e David Safra adquiriram a participação da irmã Esther no Grupo Safra, em um "processo natural", "alinhado" com sua família e com a visão de longo prazo da instituição, informou o banco em nota, dizendo que "a atuação de Esther sempre refletiu seu compromisso com a excelência e seriedade do grupo.

"Tomei essa decisão com harmonia. Sei que, sob a liderança deles, o Grupo Safra continuará se fortalecendo", disse Esther, também em nota.

A aquisição será feita com recursos próprios dos acionistas remanescentes e ainda aguarda aprovação dos reguladores, reforçou o banco, em comunicado à imprensa. "A transição reafirma o compromisso da família Safra com a continuidade e o crescimento sustentável do grupo", destaca.

Na última segunda-feira, o Banco Central autorizou redução de R$ 6 bilhões no capital do Banco Safra, de R$ 19,196 bilhões para R$ 13,012 bilhões. O movimento reflete a mudança de controle societário após a "saída de sócio" e consequente concentração do controle do banco e suas controladas nas mãos de David Joseph Safra, Jacob Joseph Safra, Esther Safra Dayan e Vicky Safra.

Nos termos do acordo, Alberto Safra desinvestiria de seus interesses no Grupo J. Safra. Ele deixou o banco no segundo semestre de 2019, após um desentendimento com a família.

Conforme o acordo firmado no ano passado, Alberto Safra concentraria seus interesses empresariais na sua gestora, a ASA Investiments, segundo nota enviada pela família na ocasião. Os termos financeiros e outras condições do acordo não foram divulgados à época.

"Estou feliz por deixar esse assunto para trás", disse Alberto em nota na ocasião em que o acordo foi anunciado pelo banco.

Na época, em uma declaração conjunta, Vicky Safra e todos os seus filhos disseram: "Estamos satisfeitos em deixar esse assunto para trás e reafirmar nossos laços familiares."