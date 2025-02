O resultado foi divulgado nesta terça-feira pela Fenabrave - Reprodução/Internet

Publicado 04/02/2025 12:51

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado o melhor janeiro em cinco anos, com um total de 171,2 mil unidades comercializadas, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento foi de 6%, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias. Ante dezembro, mês de mercado mais aquecido, houve queda de 33,5% nas vendas de veículos.

Apesar de marcar o maior volume para janeiro desde 2020, o desempenho mostra uma desaceleração frente ao crescimento de 14% do mercado no ano passado, em linha com a tendência apontada pelas entidades do setor em decorrência da elevação dos juros.

Enquanto a Anfavea, associação das montadoras, prevê crescimento de 6,3% das vendas de veículos neste ano, a Fenabrave projeta alta um pouco mais modesta, de 5%. Esses prognósticos apontam para um volume de 2,77 milhões a 2,8 milhões de veículos em 2025, o que, se confirmado, consolidará o retorno do mercado aos níveis de antes da pandemia.

No ano passado, as compras de carros superaram as previsões iniciais, no embalo da expansão do crédito, da renda e do emprego, junto com as entregas às locadoras.