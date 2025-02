Donos de veículos com placa de final 9 terão prazo maior para pagar cota única do IPVA - Divulgação

Publicado 04/02/2025 13:19 | Atualizado 04/02/2025 13:45

A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio (Sefaz) vai prorrogar, até sexta-feira, 7, o prazo de pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPVA de veículos com placa final 9. Dessa forma, será possível quitar o imposto até a nova data sem incidência de juros ou multa e com o desconto de 3% para pagamentos à vista. Os documentos sem os acréscimos estarão disponíveis a partir de quinta-feira, dia 6.

A prorrogação, que será publicada em Diário Oficial nesta quarta-feira, 5, por meio de uma resolução da Sefaz, foi concedida em virtude de uma instabilidade ocorrida nesta segunda-feira na emissão do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj). O sistema voltou a funcionar normalmente ainda na noite de segunda-feira, 3.