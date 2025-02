Tarifa do GNV apresentou redução no estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 06/02/2025 09:21 | Atualizado 06/02/2025 10:00

O gás natural veicular (GNV) se consolidou como o combustível mais competitivo e econômico no Rio de Janeiro, quando comparado aos demais. Considerando a média de preços praticados nos postos, quem utiliza GNV chega a economizar cerca de 50% sobre o etanol e a gasolina. Além disso, quem opta pelo combustível tem direito a um desconto de 62,5% no IPVA.

No último sábado (1°), a tarifa do gás natural no estado do Rio sofreu redução, enquanto o diesel e a gasolina tiveram aumento. No caso do GNV, a diminuição foi de 3,97% na área da Ceg (Região Metropolitana) e de 0,23% na área da Ceg Rio (interior do estado).



Atualmente, um carro popular percorre aproximadamente 14 quilômetros com 1 m³ de GNV, sete quilômetros com 1 litro de etanol e 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Além de ser mais econômico, o GNV também é mais sustentável, pois emite cerca de 25% menos dióxidos de carbono do que a gasolina e o diesel.



Para auxiliar no cálculo de rendimento e economia com o uso do GNV, a Naturgy oferece em seu site um aplicativo web, o Simulador de Economia. Além disso, o motorista conta com um aplicativo para celular (Simulador GNV) que indica a localização de postos de abastecimento com o combustível.