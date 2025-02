Ao todo, 5,1 milhões de consumidores quitaram suas pendências entre novembro e dezembro - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 08/02/2025 05:00

Em um ano marcado por recordes de endividamento no País, o último mês de 2024 trouxe sinais extremamente positivos para o sistema de crédito brasileiro. De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o número de pessoas com dívidas em atraso recuou em dezembro, logo após a realização do maior mutirão de negociação de dívidas no Brasil.



Realizado em novembro e parte de dezembro, o Feirão Serasa Limpa representou a integração de 1.047 empresas, de todos os segmentos, unidas para estancar a inadimplência. Liderado pela Serasa e Febraban, e marcas como Caixa, Banco do Brasil e Sabesp, o mutirão conseguiu proporcionar 10,7 milhões de acordos em menos de dois meses — 36% acima do feirão do ano anterior. Ao todo, 5,1 milhões de consumidores quitaram suas pendências entre novembro e dezembro, obtendo R$ 27,8 bilhões em descontos.



Como provável impacto, o último mês do ano registrou a redução de 276 mil brasileiros no cadastro de negativação. O valor total das dívidas caiu em R$ 6 bilhões, passando para R$ 404 bilhões. O ticket médio de cada pendência também apresentou uma desaceleração de 1,89%, caindo para R$ 1.465,73 em dezembro.

Contas básicas na contramão



“O esforço valeu a pena e, mesmo que o Mapa da Serasa ainda mostre 73,5 milhões de pessoas em situação de inadimplência, a queda no final do ano mostra que o consumidor quer regularizar suas contas”, diz Aline Maciel, gerente da Serasa. Na contramão das notícias positivas, porém, as contas básicas de água, luz e gás apresentaram um crescimento de 1,78% em relação ao mês anterior. Os demais motivos habituais de endividamento — bancos, financeiras (empresas de crédito que não são bancos), setor de serviços e o varejo — registraram diminuição.

A tendência de queda também se manteve na maior dos estados brasileiros. Em 19 das 27 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, a inadimplência diminuiu em dezembro. Pernambuco (-5,0%) e Rondônia (-4,36%) foram os estados que lideraram essa redução. Entre as oito UFs que registraram aumento no número de inadimplentes, Tocantins (+1,32%) e São Paulo (+0,83%) apresentaram as maiores altas.



Cenário no Rio de Janeiro

Em dezembro, o Estado registrou 7.471.212 de inadimplentes, 61.822 devedores a menos do que em novembro. Com relação ao número de dívidas, o Rio de Janeiro contabiliza 27.350.053, totalizando R$ 40.876.228.464,20, que em novembro ultrapassava os 41 milhões. O ticket médio de dívidas por inadimplente é de R$ 5471,16 em dezembro, contra R$ 5519,79 em novembro. Entre os principais segmentos de dívidas, estão contas básicas (36,95%), bancos/cartões (25,82%) e financeiras (17,17%).