Adiantamento do dinheiro será depositado no sábado, primeiro dia do mês de marçoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 11/02/2025 08:08 | Atualizado 11/02/2025 09:24

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta segunda-feira (10) que o salário de fevereiro dos servidores será depositado no dia 1° de março. A informação foi divulgada em vídeo nas redes sociais.

De acordo com o calendário de pagamento municipal, o envio dos vencimentos seria feito no dia 5 de março, uma quarta-feira. Com o adiantamento, o dinheiro será depositado no sábado.

No vídeo, o prefeito explica que o pagamento não poderia ser feito ainda em fevereiro porque incidiria uma "taxa maior de imposto de renda, prejudicando os salários".

Eduardo Paes ressalta, contudo, que a medida vai beneficiar apenas os servidores que não realizaram portabilidade de pagamento, o que corresponde a 83% do funcionalismo carioca.

A portabilidade de salário é o direito do trabalhador escolher em qual banco quer receber o seu salário. A transferência é automática e gratuita, e pode ser feita a qualquer tempo.

O empregador continua depositando o pagamento na conta salário, mas o valor é transferido automaticamente para a conta escolhida pelo trabalhador.

