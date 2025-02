No Rio de Janeiro, a CAIXA soma 35 empreendimentos contratados pelo novo Minha Casa, Minha Vida - Reprodução

O programa Minha Casa, Minha Vida construirá 140 novas moradias em Petrópolis (RJ). O contrato para construção dos imóveis foi celebrado entre a CAIXA, a prefeitura municipal e a construtora responsável pelas obras. A iniciativa faz parte da Faixa 1 do programa e conta com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O investimento total é de R$ 25,8 milhões para construção das 140 unidades habitacionais do Residencial Mosela. O empreendimento é composto por apartamentos com áreas privativas de 50,62 m², distribuídos em dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. Cada unidade habitacional tem o valor de R$ 167 mil. O residencial é equipado com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água e esgoto, além de equipamentos de uso comum: playground, centro comunitário com sala de síndico, biblioteca e estacionamento.

"A habitação é desempenha um papel crucial na qualidade de vida da população", destaca o superintendente de Rede substituto da CAIXA na região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, Rafael Ponte Tavares.

No Rio de Janeiro, a CAIXA soma 35 empreendimentos contratados pelo novo Minha Casa, Minha Vida, totalizando 5.566 novas unidades habitacionais a serem construídas no estado. Com o Residencial Mosela, são 5.706 unidades habitacionais já contratadas desde a retomada do programa, em fevereiro de 2023.