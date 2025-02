Inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou janeiro com alta - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 11/02/2025 09:38 | Atualizado 11/02/2025 11:23

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou janeiro com alta de 0,16%, ante uma elevação de 0,52% em dezembro de 2024, informou na manhã desta terça-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado foi idêntico à mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. O intervalo das previsões ia de alta de 0,05% a 0,24%, com mediana positiva de 0,16%.

O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,56%, de acordo com o IBGE, resultado também idêntico à mediana das projeções, que iam de 4,31% a 4,64%.

Índice é o menor para o mês da série e o mais brando desde agosto de 2024

A alta de 0,16% registrada em janeiro foi o resultado mais brando para o mês de toda a série histórica iniciada na implementação do Plano Real, em 1994, segundo o IBGE. Considerando todos os meses, o IPCA de janeiro foi o mais brando desde agosto de 2024, quando houve deflação de 0,02%.



Em janeiro de 2024, a taxa tinha sido de 0,42%. Em dezembro do ano passado, o IPCA subiu 0,52%.



Como consequência do resultado de janeiro de 2025, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo segundo mês consecutivo, passando de 4,83% em dezembro de 2024 para 4,56% no primeiro mês de 2025.



A taxa em 12 meses é a mais branda desde setembro de 2024, quando estava em 4,42%.