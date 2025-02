Vagas do concurso da Susep são para Brasília e São Paulo - Reprodução

Publicado 11/02/2025 12:36

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 11, o edital de abertura de concurso público para provimento de 75 vagas para o cargo de Analista Técnico (nível superior), com remuneração inicial de R$ 18.033,52.





As vagas foram divididas em quatro áreas de conhecimento, assim distribuídas: Contabilidade Pública, Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional, Supervisão e Regulação de Mercados e Tecnologia da Informação e Ciência de Dados.



As inscrições serão abertas na segunda-feira, 17, e se encerrarão no dia 10 de março. As provas objetivas e discursivas (ambas de caráter classificatório e eliminatório) estão planejadas para ocorrer em 8 de junho, em todas as capitais das Unidades da Federação. O edital traz vagas para Brasília e São Paulo.



A prova objetiva será composta por 50 questões de conhecimentos gerais e 80 questões de conhecimentos específicos, totalizando 130 questões, cada uma valendo 1 ponto. Já na prova discursiva será cobrada a elaboração de uma redação, valendo 30 pontos.



Por fim, haverá, ainda, avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, a ser realizada em data posterior, valendo até 5 pontos, para os casos de candidatos que possuam pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado.



O plano de carreiras e cargos da Susep, encontra-se discriminado nos arts. 34 a 66 da Lei nº 11/890/2008 e a tabela de subsídios do cargo de Analista Técnico pode ser encontrada no Anexo IX, alínea b, da referida Lei.