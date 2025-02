Do total das vagas oferecidas, 1.706 são de estágio e Jovem Aprendiz - Grupo Recovery/Divulgação

Do total das vagas oferecidas, 1.706 são de estágio e Jovem AprendizGrupo Recovery/Divulgação

Publicado 10/02/2025 18:42

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 5.509 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.706 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 1.501 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 88,5% das vagas: são 1.329 chances de trabalho, entre as quais 102 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para ajudante de padeiro, auxiliar de atendente de loja e motorista carreteiro, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.030).



Na mesma região, existem, ainda, opções para ampla concorrência, como farmacêutico, motorista de veículos pesados, motorista de ônibus urbano, motorista entregador e técnico de redes de telecomunicação, com salários de até quatro mínimos (R$ 6.072). Quem tem Ensino Superior em Farmácia e experiência comprovada, pode se candidatar a uma das vagas oferecidas.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há nove oportunidades com salário médio de R$ 3.030 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 163 posições em Teresópolis, entre as quais as de mecânico de manobrista, faxineiro, padeiro, pedreiro e servente de obras. A remuneração média é de R$ 1.518, e é necessário ter experiência anterior.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

SMTE

A Prefeitura do Rio divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), 2.176 vagas de emprego abertas.

Entre as oportunidades, há 316 para pessoas com deficiência. Entre elas, 50 para atendente de lanchonete; 43 para atendente de loja; 20 para advogado; três para gerente comercial; uma para fiscal de caixa; entre muitas outras.

Na lista geral de vagas abertas, há 900 para operador de telemarketing; 60 para auxiliar de carregamento; 50 para auxiliar de cozinha; 50 para repositor; 20 para analista de marketing; entre outras.



Para os jovens, há oportunidades de estágio para quem está cursando Pedagogia (12); Técnico em Informática (12); Ciências Contábeis (6); Produção Fonográfica (5); Administração (4); Ciência da Computação (4); Marketing (3); Tecnologia da Informação (3); Nutrição (2); Enfermagem (2); Letras/Português/Inglês (2); técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Eletrônica (1); Gestão de Recursos Humanos (1); Fisioterapia (1); Química/Química Industrial (1); Publicidade (1) e Direito (1).

Também há, na saúde, por exemplo, quatro vagas para Jovem Aprendiz Administrativo. O candidato não precisa ter experiência e pode ter o ensino médio incompleto. O salário é de R$ 995,08.

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar, pela internet, o link https://tr.ee/L30k1tDGoz

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 892 oportunidades de estágio, sendo 477 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 17 oportunidades nas áreas de Administração (8), Contabilidade (2), Direito (3), Farmácia (1), Geomática (1), Técnico em Administração (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Campos, há nove vagas em Administração (4), Construção Civil (1), Direito (2), Pedagogia (1) e Telecomunicações (1).

Em Duque de Caxias, são 13 chances em Administração (9), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1) e Informática (1).

Em Macaé, são 42 oportunidades em Administração (28), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Gastronomia (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (4), Psicologia (1), Química (1) e Transportes (2).

Em Niterói, há 33 vagas em Administração (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (5), Elétrica-Eletrônica (2), Informática (1), Letras (1), Marketing (1), Nutrição (2) e Pedagogia (6).

Em Nova Friburgo, são nove oportunidades nas áreas de Administração (3), Contabilidade (1), Direito (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).

Em Nova Iguaçu, há 13 vagas nos setores de Administração (4), Comunicação (1), Construção Civil (1), Farmácia (1), Informática (2), Oftalmologia (1) e Pedagogia (3).

Em Petrópolis, são 20 oportunidades em Administração (11), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (1), Pedagogia (4) e Produção Mecânica (1).

Em Resende, são nove vagas em Administração (1), Comunicação (1), Direito (2), Engenharia de Produção (2), Licenciatura (1), Marketing (1) e Serviço Social (1).

No Rio de Janeiro, há 305 vagas em Administração (114), Arquitetura e Urbanismo (4), Arquivologia (2), Artes (1), Biblioteconomia (1), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (7), Construção Civil (8), Contabilidade (22), Design (11), Direito (19), Economia (3), Elétrica-Eletrônica (6), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Esportes (5), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (10), Indústria (1), Informática (16), Letras (4), Marketing (15), Meio Ambiente (2), Nutrição (1), Pedagogia (23), Produção Mecânica (6), Psicologia (1), Química (4), Secretariado (3), Serviço Social (1), Social (1) e Turismo/Lazer (3).

Em Teresópolis, são quatro oportunidades em Administração (3) e Comunicação (1). Já em Três Rios, há três vagas em Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 415 vagas.

Em Barra Mansa, são 17 oportunidades para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são duas vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e três para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são quatro oportunidades para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Macaé, são 28 vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Niterói, são 25 chances para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e duas para Técnico em Terapia.

Em Nova Friburgo, são duas oportunidades para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para Técnico em Pedagogia.

Em Nova Iguaçu, são 18 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, são 11 oportunidades para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Resende, são cinco vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 119 oportunidades para Aprendiz, 52 para Ensino Médio, 19 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Artes, uma para Técnico em Construção Civil, 11 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, três para Técnico em Indústria, três para Técnico em Informática, duas para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Telecomunicações.

Em Três Rios, há uma vagas para Aprendiz e uma para Técnico em Segurança. Já em Teresópolis, há apenas uma oportunidade para Aprendiz.

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (58), ciências contábeis (23) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 60 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 46 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 153 vagas. Sendo técnico em administração (52) e técnico em mecânica (9). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 11 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (5) e superior (5).



Para se candidatar, basta acessar o site: A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 748 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (58), ciências contábeis (23) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 60 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 46 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 153 vagas. Sendo técnico em administração (52) e técnico em mecânica (9). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 11 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (5) e superior (5).Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br . Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Drogaria Venancio







Os colaboradores terão como benefício vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, entre outros. Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site A Drogaria Venancio está com 115 vagas abertas nas lojas da Zona Sul do Rio. As oportunidades são para atendente (30), auxiliar de serviços gerais (20), balconista de medicamentos (10), fiscal de loja (15) e também operador de caixa (40).Os colaboradores terão como benefício vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, entre outros. Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site https://drogariavenancio.abler.com.br/ ou enviar o currículo para o e-mail curriculo@venancio.com.br com o assunto "Oportunidades - Zona Sul".