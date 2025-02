Aulas do curso oferecido pelo IBP ocorrerão de segunda a sexta, das 9h às 18h - IBP

Publicado 10/02/2025 16:50

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), por meio da Universidade Corporativa (UnIBP), em parceria com a Equinor e a SBM Offshore, lança em fevereiro o programa “Offshore do Futuro”, voltado à capacitação de profissionais para o mercado offshore de petróleo e gás. O curso gratuito tem duração de três meses e será realizado no Rio de Janeiro, com uma turma inicial de até 16 alunos.

As inscrições estarão abertas de 11 de fevereiro a 4 de abril, no site da UnIBP ( www.unibp.com.br ). Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, ensino técnico concluído nas áreas de mecânica, elétrica, eletrônica, química, petróleo e gás ou automação, além de registro CFT válido.

O curso terá 353 horas de carga horária, com três módulos teóricos realizados na sede do IBP e um módulo prático no Centro de Tecnologia em Dutos (CTDUT). Os alunos receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.400,00 durante a formação.

O processo seletivo incluirá teste de conhecimento, com exigência de inglês intermediário, e entrevistas. A comunicação dos aprovados será feita em 30 de maio, e as aulas começarão em 16 de junho.

O curso abordará temas como química, física, matemática e regulamentações da indústria de petróleo e gás, além de segurança, meio ambiente e práticas operacionais offshore. As aulas ocorrerão de segunda a sexta, das 9h às 18h, utilizando a metodologia Problem-Based Learning (PBL) e atividades práticas no CTDUT.