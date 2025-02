Cursos on-line são direcionados a empreendedores - Divulgação

Cursos on-line são direcionados a empreendedoresDivulgação

Publicado 07/02/2025 11:30

Planejar novas ações e adquirir conhecimentos sempre serão necessários para um bom desempenho profissional. Em função disso, a RD University, plataforma de educação da RD Station, empresa de soluções de tecnologia para marketing digital, vendas e e-commerce no Brasil, apresenta diversos cursos gratuitos e on-line. As capacitações abrangem desde estratégias avançadas de vendas e gestão, até o uso de ferramentas essenciais para o sucesso nos negócios, como WhatsApp, com níveis de aprendizado que variam entre introdutório e avançado, indicado para formação de profissionais de diversas áreas.

Confira abaixo alguns cursos oferecidos gratuitamente pela plataforma:

Peace: Metodologia para Gestão de Vendas - A metodologia Peace é baseada nos ciclos de crescimento da empresa ao longo de uma década. O curso é composto por sete módulos, com aproximadamente três horas de duração, e é destinado a gestores de vendas de diferentes níveis de experiência. Os participantes aprenderão técnicas para construir times e processos comerciais de sucesso.

Marketing Digital - Com 56 aulas que somam três horas de conteúdo, este curso é ideal para quem deseja aprender ou atualizar seus conhecimentos em conceitos e aplicações de Marketing Digital e Inbound Marketing. As aulas são práticas e ministradas por especialistas no assunto, permitindo que os participantes otimizem seu tempo e coloquem em prática os aprendizados de forma rápida e eficiente.

Introdução ao WhatsApp - O WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável para empresas que desejam se conectar com seus clientes de forma rápida e eficiente. Neste curso introdutório, o profissional irá aprender como utilizar o WhatsApp para criar campanhas de marketing, gerar leads, aumentar suas vendas e construir um relacionamento duradouro com seus clientes.

Boost: Formação completa para agências de Marketing Digital - O curso é composto por seis módulos, com aulas práticas, desenvolvidas a partir do conhecimento de CEOs das maiores agências de Marketing Digital do Brasil. Destinado a gestores e proprietários de agências, o programa aborda temas como formação e gestão de equipes de alta performance, otimização de recursos financeiros e estratégias de captação e retenção de clientes. O objetivo é auxiliar as agências a escalarem seus negócios e aumentarem sua participação no mercado.