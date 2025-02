Vagas disponíveis são para lojas do Extra e do Pão de Açúcar - Divulgação

Vagas disponíveis são para lojas do Extra e do Pão de Açúcar Divulgação

Publicado 07/02/2025 11:15

O Pão de Açúcar e o Extra Mercado, redes varejistas do GPA, estão com oportunidades de jovem aprendiz para lojas no estado do Rio de Janeiro. No total, são 23 vagas para as funções de Operador de Loja, Repositor e Operacional.

Para se candidatar, é preciso ter entre 18 e 22 anos e ensino Médio completo ou em andamento. As vagas são para atuação em lojas da capital, além das regiões de Niterói, Petrópolis, Araruama, Búzios, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia.