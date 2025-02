Inscrições nos cursos gratuitos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie podem ser feitas pela internet - Divulgação

Inscrições nos cursos gratuitos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie podem ser feitas pela internetDivulgação

Publicado 05/02/2025 15:16

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio oferece cursos gratuitos na área de psicologia, entre esta quinta-feira, 6, e terça, 11, a partir das 9 horas. A ideia é abordar, de forma rápida, assuntos atuais como os transtornos do Déficit de Atenção com Hiperatividade e do Espectro Autista e mostrar para os participantes como a psicologia pode ajudar em diversas áreas da vida das pessoas e assim minimizar ou acabar com alguns danos que podem ser causados pela condição que se encontra. O especialista vai abordar as principais características, neurobiologia e diagnóstico, além de falar sobre os prejuízos relacionados à saúde mental.Outros assuntos também serão abordados durante as “Jornadas Acadêmicas” para refletir e identificar alguns estados emocionais e assim ajudar na orientação das pessoas para que procurem o equilíbrio e, sempre que preciso, buscar a ajuda de um profissional da área para ter um rendimento melhor no trabalho, faculdade e vida pessoal.Cada aula tem duas horas de duração e ao todo serão oferecidas 150 vagas. As inscrições são feita pelo link: https://shre.ink/bLWj