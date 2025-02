Programa de estágio da Iconic está na sua quinta edição - Iconic/Divulgação

Publicado 05/02/2025 12:04

A Iconic, empresa do setor de lubrificantes e gestora das marcas Ipiranga e Texaco Lubrificantes, inicia a quinta edição do programa de estágio Start. As oportunidades são destinadas para as áreas comercial e atendimento, controle de qualidade, central de serviços, estratégia de logística, sustentabilidade, fabricação, ciência de dados, melhoria contínua, produtos e tributação da unidade fabril de Duque de Caxias, na Baixada Fluminenses, além da planta de óleos básicos de São Cristóvão e o escritório da companhia localizado na Barra da Tijuca.



Podem se inscrever estudantes que tenham previsão de formatura no segundo semestre de 2026 e que estejam interessados nas áreas de inovação, inteligência de mercado, preços, engenharia de projetos, logística, pesquisa e desenvolvimento, serviços técnicos e controle de qualidade. O inglês não é mandatório para a avaliação dos candidatos, além disso a empresa está aberta para receber currículos de estudantes de cursos de bacharelado, sem restrição de área de conhecimento, incluindo universidade e cursos feitos à distância (EADs).



A entrada da turma de estagiários está programada para abril em diferentes áreas da empresa. O processo de seleção inclui análise de currículos, entrevistas, cases e dinâmicas com a equipe de Recursos Humanos e gestores das áreas.



A empresa oferece como benefícios uma remuneração compatível com o setor de petróleo e gás, suporte para alimentação e auxílio financeiro para o transporte, Gympass, seguro de vida e possibilidade de seguir a carreira em um dos principais players nacionais do segmento.