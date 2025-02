Quem deseja se inscrever deve acessar o site da UnIBP - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 05/02/2025 13:42

A Universidade Corporativa do IBP (UnIBP) promove uma iniciativa para mulheres em início ou meio de carreira que desejam ocupar posições de liderança, por meio da primeira edição do programa "Elas Movem a Energia". As inscrições vão até o dia 22 de abril. Quem deseja se inscrever deve acessar o link ( clique aqui ).

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), o programa terá duração de cinco meses e início no dia 7 de maio. Durante esse período, as participantes serão imersas em atividades que incluem workshops, mentorias individuais e em grupo, e oficinas práticas de storytelling e comunicação, com foco em autoliderança, inteligência emocional, comunicação assertiva, protagonismo de carreira e gestão de equipes.

Para participar, as candidatas devem atender aos seguintes pré-requisitos: declarar-se mulher, ter mais de 21 anos, curso superior completo, pelo menos três anos de experiência de trabalho e fluência em português. A experiência prévia em cargos de liderança não é necessária. O processo seletivo inclui o preenchimento de um formulário de inscrição e uma análise curricular.

"Acreditamos que as oficinas em grupo, com foco em inteligência emocional, irão contribuir para o desenvolvimento de autoliderança, autoconfiança e autorresponsabilidade, promovendo uma alta performance sustentável. Além disso, nosso objetivo é construir um plano de desenvolvimento personalizado, ajudando as participantes a se prepararem para os desafios da liderança e a prosperarem em suas carreiras", afirma Karen Cubas, gerente da UnIBP.