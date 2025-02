Capacitação gratuita é destinada a quem tem interesse na economia digital - Reprodução

Capacitação gratuita é destinada a quem tem interesse na economia digitalReprodução

Publicado 04/02/2025 14:09

A EY, empresa de consultoria e auditoria do mundo, abriu as inscrições da 5ª edição do EY Empodera. O programa on-line, conta também com o apoio do Eu Capacito – projeto social do Instituto Itaqui e que ajuda a formar gratuitamente profissionais para a economia digital, busca contribuir com a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do treinamento de habilidades em negócios e tecnologia.