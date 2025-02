Coca-Cola Andina promove feira de empregos - Reprodução/Coca Cola Andina

Coca-Cola Andina promove feira de empregos Reprodução/Coca Cola Andina

Publicado 04/02/2025 09:59

Rio - A Coca-Cola Andina vai realizar na próxima quinta-feira, 6, uma feira de empregos exclusiva para Pessoas com Deficiência no Rio de Janeiro. O objetivo é promover o recrutamento para aproximadamente 100 vagas, em atividades administrativas ou operacionais, que serão ofertadas para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.

O evento oferece oportunidades para os cargos de analistas, assistentes, operadores e encarregados, entre outras. Os interessados devem comparecer ao endereço Rua André Rocha, 2299, em Jacarepaguá, com entrada gratuita. Durante todo evento haverá um intérprete de libras.

Para se candidatar, é preciso levar o laudo médico atualizado e exames comprobatórios. No local, será feita a inscrição para a vaga e os candidatos passarão por uma triagem conduzida pela equipe de Recrutamento e Seleção.

As vagas são para preenchimento de posições nas unidades em Jacarepaguá, Bangu, Nova Iguaçu, Caju e Duque de Caxias e podem ser consultadas em link

Os benefícios oferecidos pela empresa incluem Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale Alimentação e/ou Vale Refeição (conforme elegibilidade), Vale Transporte, Participação nos Resultados, Gympass, Kit Escolar (conforme elegibilidade) e o Pack pra Você, um serviço de apoio e cuidado, com atendimento gratuito com psicólogos, advogados, consultores financeiros e assistente social, extensivo aos dependentes.



“É importante ressaltar que buscamos encorajar a candidatura e oferecer todas as nossas vagas para as pessoas com deficiência. Entendemos que times diversos contribuem para uma pluralidade de ideias e pensamentos que geram melhores resultados", pontua Max Ciarlini, diretor de Recursos Humanos.



Serviço



- Data: 6 de fevereiro



- Horário: das 8h30 às 16h30



- Endereço: Rua André Rocha, 2299, Jacarepaguá



- Entrada: gratuita