Cursos são nas áreas de tecnologia e empreendedorismoDivulgação/ Pedro Soares

Publicado 03/02/2025 11:07

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 4,1 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas. Os cursos são nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.

Entre os conteúdos oferecidos estão: Office Essencial, Introdução ao Geoprocessamento com QGis, Roblox Studio - Criação de Games, Educação Financeira, Canva: o Design para seu Empreendimento, Desvendando o ChatGPT 4, Criação de Currículo e Portfólio, Como chamar atenção do mercado com seu perfil do LinkedIn, Raciocínio Lógico para concursos, Formatação de texto no Word, Fotografia com o Celular, Desenvolvimento de logo, Operador de computador, dentre outros.