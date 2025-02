Fachada do Museu do Samba, na Mangueira - Divulgação / Mariza Lima

Fachada do Museu do Samba, na Mangueira

Publicado 03/02/2025 11:03

Rio - O Museu do Samba, na Mangueira, Zona Norte do Rio, está com inscrições abertas para o projeto “Memória Social do Samba”, focado em promover educação antirracista, capacitação de empreendedores e valorização da cultura afrobrasileira, com 70 vagas gratuitas, distribuídas em dois cursos.

Com 50 oportunidades, o programa "Samba na Sala de Aula" é dirigido a professores que atuam no ensino fundamental. As outras 20 vagas são para a oficina de capacitação de agente cultural, com prioridade para produtores de regiões periféricas. As inscrições podem ser feitas através dos links disponíveis nas redes sociais e no site (museudosamba.org.br) ou presencialmente, na sede da instituição, localizada na Rua Visconde de Niterói, 1296. As aulas começam em março.



“O Museu do Samba existe há 24 anos e tem como compromisso a preservação dos legados do samba e da cultura preta ancestral e, para isso, nossas atividades vão além da realização de exposições e eventos culturais, incluindo capacitação de empreendedores negros e periféricos, assim como de educadores que possam multiplicar ações de combate ao racismo e de aplicação da Lei 10.639, que tornou obrigatório no currículo escolar o ensino de história e cultura afro-brasileira mas que, apesar de já ter 22 anos, ainda encontra muita resistência para efetiva implantação”, explica Nilcemar Nogueira, fundadora e diretora da instituição.



Requisitos



No programa "Samba na Sala de Aula", são 50 vagas, divididas em duas turmas. O candidato deve ser professor em exercício; a prioridade será para docentes da rede pública de ensino, mas professores da rede privada podem se candidatar. A proposta terá o formato de palestras, sendo quatro no total, com 2h30min de duração cada. O conteúdo abordará os seguintes temas: “Samba: Patrimônio e Luta Antirracista”; “Mulheres no Samba: Vozes e Resistência”; “Samba e Identidade Nacional”; e “Práticas Culturais Antirracistas”. Para se inscrever,

