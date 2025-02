Candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que atendam aos requisitos - Reprodução

Candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que atendam aos requisitosReprodução

Publicado 03/02/2025 15:22

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) publicou, na sexta-feira, 31, no Diário Oficial, o edital do concurso público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares da instituição. Ao todo, serão 87 vagas para diferentes cargos de níveis médio e superior. As oportunidades para nível superior incluem os cargos de analista nas áreas Processual, Administrativa e Administrativa com especialidade em Tecnologia da Informação. Para nível médio, as vagas são para técnico nas áreas Administrativa e Notificação e Atos Intimatórios.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a organizadora do certame. As inscrições estarão abertas das 16h do dia 5 de fevereiro até as 16h do dia 6 de março, exclusivamente pelo site da FGV. As provas serão aplicadas no dia 11 de maio para os cargos de técnico e no dia 18 de maio para os cargos de analista. Os exames ocorrerão na capital e em outras dez cidades do estado: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Teresópolis e Volta Redonda.

Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, desde que atendam aos requisitos, pois as provas de nível médio e superior serão realizadas em dias distintos. O exame objetivo contará com 80 questões, além de uma prova discursiva composta por uma redação dissertativa, ambas direcionadas a candidatos de níveis superior e médio. O tempo total para a realização das provas será de cinco horas.

O conteúdo programático exigido manteve a estrutura do último concurso, com as devidas atualizações. O edital prevê ainda a reserva de vagas para pessoas com deficiência, autodeclarados negros ou indígenas e economicamente hipossuficientes, conforme a legislação vigente.