Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Divulgação

Publicado 03/02/2025 19:00

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 38.338 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

O Rio começa a semana com a oferta de 1.431 oportunidades de emprego, disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A maioria das vagas de emprego está localizada na Região Metropolitana (88,1 %), onde há oportunidades para farmacêutico, com salários de dois a três mínimos (R$ 3.036 até R$ 4.554), exigência de nível Superior e experiência comprovada. Essa mesma remuneração é oferecida para as 80 vagas de motorista de ônibus rodoviário, nas cidades de Maricá, São Gonçalo e Itaboraí, sem exigência de escolaridade, mas com experiência anterior requerida. Há, ainda119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), como auxiliar de limpeza, empacotador e conferente de carga e descarga.



No Médio Paraíba, foram captadas 11 vagas, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.036), como babá e balconista, ambas em Valença. Também há vagas para camareira de hotel, pintor e zelador, nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa.



Já as 159 vagas da Região Serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, e algumas, como as de ajudante de eletricista, bombeiro hidráulico, jardineiro e lavador de pratos não exigem escolaridade. Outras, como as de auxiliar de marceneiro, manobrista, operador de caixa e operador de tráfego, requerem o Ensino Médio completo. Quem tem experiência como cumim (auxiliar de garçons) pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea, com salários de até R$ R$ 4.554.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site ( www.trabalho.rj.gov.br ).

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 1.525 postos de trabalho na cidade. No total, 554 vagas são destinadas para pessoas com deficiência.

Para os profissionais que gostam de mídia, há 30 oportunidades: analista de mídia senior (10); especialista de estratégia de mídia paga (10) e coordenador de mídia (10). Para as duas primeiras, não é necessário experiência.

Na lista geral de vagas, há 80 oportunidades para auxiliar de pátio; 60 para auxiliar de carregamento; 50 para balconista de peixaria; 50 para auxiliar de serviços gerais; 50 para auxiliar de cozinha; 50 para pizzaiolo; 35 para fiscal de prevenção de perdas; 20 para analista de marketing, entre muitas outras.



Para os jovens, há oportunidades de estágio para quem está cursando Pedagogia (12); Técnico em Informática (12); Ciências Contábeis (6); Produção Fonográfica (5); Administração (4); Ciência da Computação (4); Marketing (3); Tecnologia da Informação (3); Nutrição (2); Enfermagem (2); Letras/Português/Inglês (2); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Eletrônica (1); Gestão de Recursos Humanos (1); Assistente Contábil (1); Fisioterapia (1); Química/Química Industrial (1); Publicidade (1) e Direito (1).

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 766 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (64), ciências contábeis (25) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 63 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 49 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 161 vagas. Sendo técnico em administração (55) e técnico em mecânica (9). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (7) e superior (5).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site ( www.mudes.org.br ). Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1408 oportunidades de estágio, sendo 755 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site ( www.ciee.org.br ).

Em Barra Mansa, são 24 oportunidades em Administração (13), Contabilidade (2), Direito (3), Farmácia (3), Geomática (1), Pedagogia (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Campos, são 13 oportunidades nos setores de Administração (4), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (1), Informática (1), Pedagogia (4), e Telecomunicações (1).

Em Duque de Caxias, são 16 oportunidades nos setores de Administração (5), Comunicação (1), Construção Civil (3), Contabilidade (2), Direito (1), Marketing (1), e Pedagogia (3).

Em Macaé, são 34 oportunidades nos setores de Administração (22), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Esportes (1), Gastronomia (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (3), Psicologia (1), Química (1), e Transportes (1).

Em Niterói, são 33 oportunidades nos setores de Administração (11), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (4), Elétrica-Eletrônica (2), Informática (2), Letras (1), Marketing (1), Nutrição (2), Pedagogia (4), e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, são 11 oportunidades nos setores de Administração (4), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Informática (1), Marketing (1), e Pedagogia (2).

Em Nova Iguaçu, são 19 oportunidades nos setores de Administração (7), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (2), Informática (2), Pedagogia (4), e Serviço Social (1).

Em Petrópolis, são 35 oportunidades nos setores de Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (2), Pedagogia (14), e Produção Mecânica (1).

Em Resende, são 41 oportunidades nos setores de Administração (4), Comunicação (1), Direito (3), Engenharia de Produção (4), Licenciatura (20), Marketing (1), e Serviço Social (8).

Em Rio de Janeiro, são 530 oportunidades nos setores de Administração (180), Arquitetura e Urbanismo (7), Arquivologia (1), Artes (1), Biblioteconomia (4), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (11), Construção Civil (15), Contabilidade (24), Design (13), Direito (74), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (8), Engenharia de Produção (5), Esportes (6), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (13), Indústria (1), Informática (12), Letras (7), Marketing (15), Meio Ambiente (3), Nutrição (2), Pedagogia (99), Produção Mecânica (5), Psicologia (1), Química (2), Secretariado (2), e Turismo/Lazer (5).

Em Teresópolis, são cinco oportunidades nos setores de Administração (3), Comunicação (1), e Pedagogia (1).

Em Três Rios, é uma oportunidade no setor de Administração.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 653 vagas.

Em Barra Mansa, são 47 vagas em Aprendiz (23), Ensino Médio (20), Técnico em Administração (1) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (3).

Em Campos, são 16 vagas em Aprendiz (2), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (4).

Em Duque de Caxias, são 19 vagas em Ensino Médio (11), Técnico em Administração (3), Técnico em Indústria (4) e Técnico em Segurança (1).

Em Macaé, são 58 vagas em Aprendiz (40), Ensino Médio (13), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Mecânica (1).

Em Niterói, são 62 vagas em Aprendiz (40), Ensino Médio (19), Técnico em Administração (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Enfermagem (1).

Em Nova Friburgo, são dez vagas em Aprendiz (4), Ensino Médio (3), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Pedagogia (2).

Em Nova Iguaçu, são 27 vagas em Aprendiz (19), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (1) e Técnico em Mecânica (1).

Em Petrópolis, são 37 vagas em Aprendiz (27), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (3) e Técnico em Informática (1).

Em Resende, são 8 vagas em Aprendiz (7) e Ensino Médio (1).

No Rio de Janeiro, são 351 vagas em Aprendiz (217), Ensino Médio (83), Técnico em Administração (23), Técnico em Artes (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (18), Técnico em Indústria (5), Técnico em Informática (2), Técnico em Odontologia (1) e Técnico em Telecomunicações (1).

Coca-Andina

A Coca-Cola Andina vai realizar na próxima quinta-feira, 6, das 8h30 às 16h30, sua primeira Feira de Empregabilidade exclusiva para Pessoas com Deficiência. O objetivo é promover o recrutamento para aproximadamente 100 vagas, em atividades administrativas ou operacionais, que serão ofertadas para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. As oportunidades são para os cargos de analistas, assistentes, operadores e encarregados, entre outras.





As vagas são para preenchimento de posições nas unidades em Jacarepaguá, Bangu, Nova Iguaçu, Caju e Duque de Caxias e podem ser Para se candidatar, é preciso levar o laudo médico atualizado e exames comprobatórios. No dia da feira será realizado o cadastro de todos os presentes, entrevista para mapeamento de perfil e validação prévia de laudo médico.As vagas são para preenchimento de posições nas unidades em Jacarepaguá, Bangu, Nova Iguaçu, Caju e Duque de Caxias e podem ser consultadas pela internet

O acesso à feira será pela Rua André Rocha, 2299, em Jacarepaguá, com entrada franca. Durante todo evento haverá um intérprete de libras.

Os benefícios oferecidos pela Coca-Cola Andina Brasil incluem Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale Alimentação e/ou Vale Refeição (conforme elegibilidade), Vale Transporte, Participação nos Resultados, Gympass, Kit Escolar (conforme elegibilidade) e o Pack pra Você, um serviço de apoio e cuidado, com atendimento gratuito com psicólogos, advogados, consultores financeiros e assistente social, extensivo aos dependentes.

Programa de estágio Santander

O Santander Brasil está contratando estudantes universitários para seu Programa de Estágio 2025 no Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação em agências e áreas administrativas do banco, como Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia. Os interessados devem se candidatar até o dia 6 de fevereiro pela internet

Para participar, é necessário estar cursando a partir do segundo semestre da graduação (bacharel ou tecnólogo). O processo seletivo contará com etapas como inscrição, testes, dinâmica de grupo e avaliação com o gestor da área. Os aprovados iniciarão suas atividades no Santander entre março e abril de 2025.

Os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, programas de desenvolvimento e trabalho flexível.

Programa de estágio TOTVS





O processo seletivo levará em consideração o curso da graduação e as habilidades técnicas requeridas por cada área de atuação. Durante o processo, os candidatos receberão comunicações sobre a TOTVS e a cultura da companhia, participando de dinâmicas, com a preparação de cases e atividades de grupo, além de metodologias para preparação para a entrevista.



Após a aprovação, prevista para abril de 2025, os selecionados passarão por dois processos de onboarding: um geral, sobre a companhia; e um sobre sua área específica de atuação, quando terão contato com seus mentores, que serão seu gestor imediato e um profissional veterano da mesma área de atuação, que será seu parceiro de aprendizagem.



Ao longo dos 18 meses do programa, os estagiários passarão por diferentes etapas de trilhas de conteúdos. Na etapa Comportamental, haverá encontros com o intuito de exercitar real skills essenciais; na etapa Analítica, haverá a capacitação de análise e resolução de problemas e melhoria contínua, além das inscrições para o projeto de melhoria; e na última etapa, de Carreira, haverá ações voltadas para a carreira e protagonismo, com mentorias aos grupos e apresentação dos projetos elaborados. A TOTVS, maior empresa de tecnologia do país, anuncia o lançamento do seu Programa de Estágio 2025, voltado para estudantes universitários a partir do segundo semestre de graduação, sem restrições de curso. No Rio de Janeiro, as vagas são para atuar na área de desenvolvimento e Customer Experience (CX). As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro, no site da empresa O processo seletivo levará em consideração o curso da graduação e as habilidades técnicas requeridas por cada área de atuação. Durante o processo, os candidatos receberão comunicações sobre a TOTVS e a cultura da companhia, participando de dinâmicas, com a preparação de cases e atividades de grupo, além de metodologias para preparação para a entrevista.Após a aprovação, prevista para abril de 2025, os selecionados passarão por dois processos de onboarding: um geral, sobre a companhia; e um sobre sua área específica de atuação, quando terão contato com seus mentores, que serão seu gestor imediato e um profissional veterano da mesma área de atuação, que será seu parceiro de aprendizagem.Ao longo dos 18 meses do programa, os estagiários passarão por diferentes etapas de trilhas de conteúdos. Na etapa Comportamental, haverá encontros com o intuito de exercitar real skills essenciais; na etapa Analítica, haverá a capacitação de análise e resolução de problemas e melhoria contínua, além das inscrições para o projeto de melhoria; e na última etapa, de Carreira, haverá ações voltadas para a carreira e protagonismo, com mentorias aos grupos e apresentação dos projetos elaborados.

Iguá





Além do salário, também há benefícios como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e rede de descontos com parceiros. A Iguá, concessionária de saneamento que atende a 19 bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Sul Fluminense, está com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de níveis superior, técnico e médio. São 17 vagas para a operação da concessionária na capital e uma vaga para trabalhar no Sul Fluminense. Há também posições afirmativas para pessoas com deficiência. Os interessados devem se candidatar pela internet Além do salário, também há benefícios como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e rede de descontos com parceiros.

São oferecidas oportunidades para funções de: Analista de Engenharia PL; Banco de Talentos – Auxiliar de Laboratório; Pessoa Agente de Combate a Perdas; Pessoa Analista de Combate de Perdas; Pessoa Analista de Negócio e Gestão; Pessoa Assistente de Recursos Humanos - Vaga Afirmativa para Pessoa com Deficiência (PCD); Pessoa Auxiliar de Operação de Água; Pessoa Auxiliar de Operação Esgoto; Pessoa Auxiliar Operação Água; Pessoa Encarregada de Redes Água; Pessoa Engenheira de Capex (Infraestrutura); Pessoa Gerente Eletromecânico; Pessoa Jovem Aprendiz; Pessoa Jovem Aprendiz - Responsabilidade Social; Pessoa Operadora de CCO; Pessoa Supervisora Operacional; Pessoa Técnico Segurança do Trabalho; Pessoa Fiscal de Obras.

Programa de estágio MetrôRio





As oportunidades para o Ensino Técnico são destinadas a alunos a partir do 1º período dos cursos de Análise de Sistemas, Automação, Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Estradas, Informática, Mecatrônica, Mecânica, Processamento de Dados e Segurança do Trabalho.



Já as vagas para o Ensino Superior são para estudantes do 4º período de Administração, Arquitetura, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Jornalismo, Marketing e Publicidade.



Para os candidatos do Ensino Técnico, é necessário estar cursando um curso técnico profissionalizante com previsão de formatura até 2026, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas para o Ensino Superior são para quem concluirá o curso até dezembro de 2027.



Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio. O estágio tem carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte, estacionamento, vale-refeição, cesta de Natal, seguro de vida, sala de jogos, Gympass, entre outros. O MetrôRio está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2025, com oportunidades para estudantes a partir de 18 anos. No total, serão oferecidas 15 vagas, distribuídas em diversas áreas do Ensino Técnico e Superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro pela internet As oportunidades para o Ensino Técnico são destinadas a alunos a partir do 1º período dos cursos de Análise de Sistemas, Automação, Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Estradas, Informática, Mecatrônica, Mecânica, Processamento de Dados e Segurança do Trabalho.Já as vagas para o Ensino Superior são para estudantes do 4º período de Administração, Arquitetura, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Jornalismo, Marketing e Publicidade.Para os candidatos do Ensino Técnico, é necessário estar cursando um curso técnico profissionalizante com previsão de formatura até 2026, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas para o Ensino Superior são para quem concluirá o curso até dezembro de 2027.Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio. O estágio tem carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte, estacionamento, vale-refeição, cesta de Natal, seguro de vida, sala de jogos, Gympass, entre outros.

Vivo

A Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia celular do Brasil, está com mais de 63 vagas abertas no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades são para atuação em áreas como atendimento ao cliente, comercial, lojas, tecnologia, programas de jovens talentos, entre outras. A companhia procura profissionais com habilidade de adaptação, curiosidade e empatia e que sejam motivados à geração e experimentação de ideias.



Além do salário, também há benefícios como vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como day off de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, auxílio creche/babá, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos.

