O curso de Inteligência Artificial é voltado para empreendedoresReprodução

Publicado 06/02/2025 12:03

O Insper, uma das principais instituições de ensino superior e pesquisa do Brasil, e a Amazon Web Services (AWS) oferecem um novo programa de treinamento gratuito on-line em Inteligência Artificial (IA) generativa e nuvem, focando não só em alunos de graduação e pós-graduação, mas também em ex-alunos, professores, comunidade de empreendedores, ou profissionais em todo o Brasil.



O curso “Inteligência Artificial: Impactos nos Negócios e na Sociedade está disponível para pessoas acima de 18 anos. O programa integra o desafio AI Challenge, que é composto por curso desenvolvido pelo Insper, além de módulos de treinamento AWS e hackathon.



Um dos objetivos do curso é contribuir com a missão do Insper de formar líderes inovadores para transformar o Brasil, em um contexto em que a influência da IA é crescente e impacta trabalho, estudo e cotidiano das pessoas.



Os professores do Insper criaram um módulo inicial que oferece uma visão geral da IA, incluindo seu potencial, cases de sucesso, impacto no desempenho e saúde organizacional, e questões de IA responsável. Os módulos seguintes, oferecidos pela AWS, incluem o AWS Discovery Day e o AWS Cloud Practitioner Essentials, que cobrem conceitos básicos sobre a nuvem AWS e seus recursos, além do módulo Generative AI Foundations, focado em IA generativa.



Os participantes terão acesso também a um hackathon com temáticas desenvolvidas pela Fundação Lemann e pela Fundação Itaú, apoiadores da iniciativa. Ao todo, o desafio durará dois meses e, ao final, os participantes receberão uma Certificação de IA Generativa. Além disso, concorrerão a premiações que incluem vouchers exclusivos para obter a nova certificação AWS AI Practitioner, para quem quiser se aprofundar e se capacitar ainda mais na tecnologia do momento.