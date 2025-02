Serão formadas 100 manicures e 100 auxiliares de cabeleireiro - Reprodução/internet

Serão formadas 100 manicures e 100 auxiliares de cabeleireiroReprodução/internet

Publicado 06/02/2025 12:34

Rio - A Fundação Darcy Vargas (FDV), referência no ensino básico gratuito e reconhecida por zerar a evasão escolar, está com inscrições abertas para dois cursos na área da beleza. Destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro, os cursos de auxiliar de cabeleireiro e manicure são gratuitos e seguem a metodologia do Instituto L’Oréal. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e preencher um formulário on-line

O curso de auxiliar de cabeleireiro tem duração de cinco meses e oferece especialização em cabelos cacheados e crespos. Já o curso de manicure acontece ao longo de um mês. As aulas ocorrem uma vez por semana, das 8h às 17h, incluem material didático oferecido pela instituição e refeição gratuita no local. Os cursos oferecem certificação ao final da formação.

As aulas das primeiras turmas começam no primeiro semestre. Inicialmente, serão três turmas para o curso de manicure e três para o curso de auxiliar de cabeleireiro, com a possibilidade de abertura de novos grupos mediante demanda. A expectativa da FDV é que sejam formadas 200 profissionais ao final desse projeto: 100 manicures e 100 auxiliares de cabeleireiro.

A iniciativa tem se consolidado como uma importante ferramenta de inclusão social, proporcionando capacitação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade.