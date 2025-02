Aos 52 anos, o jornalista Carlos Alberto está prestando concurso por conta da estabilidade - Arquivo pessoal

Publicado 09/02/2025 05:00

Rio - O ano de 2025 promete ser movimentado para concurseiros de todo o País. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025), enviado ao Congresso, prevê a abertura de 57.814 vagas para provimento em concursos públicos. Com diversas seleções já confirmadas e muitas outras a caminho, os candidatos precisam estar atentos às oportunidades e estratégias de preparação.

Entre os certames mais aguardados do ano estão o do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPE), o do Tribunal do Regional do Trabalho (TRT), da Polícia Federal (PF) e para o cargo de atendente comercial dos Correios, aponta o professor Moisés Romano. Uma das dicas que o educador dá para o concurseiro escolher entre tantas opções é saber o que vai encontrar na rotina de determinada função.

"Para a área policial, ele tem que saber o que vai encontrar. Será que está preparado para ter uma posição agressiva caso precise? Eu costumo brincar em sala de aula que o aluno tem que saber o ingresso de que filme ele está comprando. Logo, para a área policial o ideal é que o candidato tenha um espírito de justiça, de confronto, de combate", aconselha.

O professor Moisés Romano defende uma preparação acompanhada para melhores resultados

Para Romano, além de levar em consideração os salários, é importante avaliar se o candidato tem afinidade com as aptidões exigidas para exercer a função almejada. "Já tive alunas que passaram para a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro e que, quando foram para a rua, concluíram que aquela rotina não era para elas, que não tinham um espírito agressivo, de meter a mão em uma arma, e pediram para sair", ilustra.

O coordenador dos cursos de pós-graduação em Gestão Pública da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), José Orcélio do Nascimento, destaca a importância da preparação, além de defender que o candidato avalie seu nível de preparo e busque cursos preparatórios e materiais de estudo adequados, a fim de aumentar suas chances de aprovação.

"A aprovação em concursos públicos necessita de preparo. Pode-se fazer uma analogia com a prática de esportes: o atleta que pratica esporte alguns dias da semana terá limitações quando comparado àqueles que praticam esportes todos os dias", diz, salientando que quanto mais o candidato estudar, mais chances ele tem de ter bons resultados.

Matérias essenciais e planejamento de estudos

Sobre qual caminho seguir na preparação, Romano indica que o candidato esteja forte em Língua Portuguesa, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Raciocínio Lógico: "Essas disciplinas você pode estudar antes de sair qualquer edital, pois elas basicamente caem em todos os concursos".

Outro ponto destacado por Romano é criação de uma plano de estudos em casa, mesmo que o edital ainda não tenha saído.

"Reserve três blocos de estudos de 40 minutos. Nos dois primeiros estude teoria, no último faça questões de concursos. E entre esses 40 minutos, descanse um tempo, tome um café, relaxe".

Romano também recomenda que, se possível, o candidato se inscreva em um preparatório presencial. Principalmente, se ele não tiver experiência alguma.

"Quando você estuda sozinho, fica perdido por uns dois anos. O candidato começa a estudar um bando de coisa, baixa um bando de prova, aleatoriamente. No preparatório, os professores direcionam o candidato. Então, uma das estratégias é entrar em um preparatório para concurso público presencial. O on-line é bacana quando você já tem uma base. Quando o aluno vem do zero, é mais interessante o presencial porque ali ele tem contato com o professor, entra nos grupos de estudo e um aluno passa informação para o outro", sugere.

Já sobre os desafios, Nascimento cita a criação de uma rotina de estudos, manter a motivação, buscar materiais e aulas específicas para concursos públicos e monitorar os editais.

"O candidato deve ser realista ao analisar as disciplinas em que possui facilidade e aquelas em que encontra dificuldade. A partir dessa análise, deve estabelecer rotinas de estudo definidas, priorizando as áreas que necessitam de maior atenção".

Nascimento cita criação de rotina de estudos, motivação e monitoramento de editais como desafios

Romano também fala sobre a abdicação de festas e celebrações para foco total nos estudos. "Tem que virar a chave. É preciso abdicar dessa coisa terrena, de festinha, noitada, domingo inteiro na praia. Isso para ele acabou. Agora o concurseiro é um estudante profissional. Ele tem que sair daquele perfil de estudante da faculdade que acha que se tirar média sete está bom. O foco dele será o estudo. Além disso, ele vai precisar de algo para relaxar, que geralmente é a academia, o exercício físico. Para quem estuda, fica com a mente muito cansada, o corpo vai precisar estar forte para segurar a mente", ressalta.

Busca por estabilidade financeira motiva candidatos

Apesar de o discurso empreendedor estar em alta, muitos ainda buscam por segurança econômica. A estabilidade financeira e a baixa rotatividade nos cargos públicos são fatores que levam muitas pessoas a optarem por esse caminho.

Esse é o caso do jornalista Carlos Alberto Guimarães, de 52 anos, que pretende fazer ao menos três provas nos próximos meses: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). Segundo Guimarães, que ainda pretende fazer o certame do MP-RJ, ele buscou os concursos como uma forma de ter mais conforto financeiro, além de driblar o etarismo no mercado de trabalho privado.

"Não me considero um concurseiro, apesar de já ter feito para lá de 20 concursos. Já passei por muitas empresas privadas, mas busco os concursos quando a coisa aperta. Muitas empresas já não se interessam mais por alguém da minha idade, eles querem realmente pessoas mais jovens. Então, o que me restou foi o serviço público", relata ele, que já trabalhou por cinco anos como servidor temporário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cargo que conquistou estudando por conta própria.

O mercado saturado e a busca por mais estabilidade também foi o que motivou o engenheiro Rafael Dias a começar estudar para concursos.

"Na minha área as empresas contratam engenheiro como analista pagando a metade do piso mínimo da área em questão. Além disso, a questão da estabilidade financeira é muito atraente. No passado, fiz alguns concursos públicos, mas sem dedicação nos estudos. Ano passado comecei a me dedicar para alguns concursos específicos", conta ele, que estuda ao menos quatro horas por semana, além de fazer um curso preparatório aos sábados.

O engenheiro Rafael Dias está se preparando para concursos da área jurídica e Segurança Pública

Foi exatamente essa dedicação de estudar por horas a fio que fez com que o já servidor Luiz Felipe Alves Nogueira migrasse do serviço público estadual para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para ele, o maior desafio em conseguir a aprovação é lidar com o cansaço mental e conciliar a rotina de trabalho com a de estudos.

"Chegava em casa do trabalho e queria fazer outras coisas, menos estudar. Mas eu tinha um objetivo. Então, eu dormia cerca de uma hora antes de estudar e ia firme. Não havia outra saída", diz.

Alves também compartilha dicas do que fazer para obter a tão sonhada aprovação. "Se for listar alguns passos seria: estude até passar, focando em concursos com disciplinas semelhantes; compre bons materiais e se dedique diariamente ao estudo, cronometrando o tempo; diversifique as matérias, não fique somente em uma ou duas para começar outra. O mínimo de uma hora para cada matéria está bom. Assim o estudo evolui melhor, avança. E o principal: fazer muito, mas muitos exercícios e simulados para fixar os conteúdos, perceber o que se repete, é mais cobrado, e se acostumar com a prova", ensina.

O técnico em Seguro Social Luiz Felipe Alves Nogueira

Segunda edição do CNU

A ministra da Gestão, Esther Dweck, confirmou na última quarta-feira (5) a intenção do governo de realizar a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ainda este ano. Segundo Dweck, a intenção do MGI é lançar o edital da segunda edição do CPNU no fim do primeiro trimestre deste ano e fazer a aplicação das provas no segundo semestre, com preferência para agosto.

"Gostaríamos de repetir a prova em agosto porque, após o que aconteceu no Rio Grande do Sul, fizemos um mapa hidrológico e descobrimos que esse é o mês de menor incidência de chuvas no Brasil", explicou.

Entretanto, a ministra lembrou que o calendário ainda depende da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), com votação prevista para 10 de março no Congresso Nacional. "Precisamos da aprovação final da LOA para ter a dimensão exata do recurso disponível para novos concursos", acrescentou.

Veja a lista de concursos com inscrições abertas

Agência Espacial Brasileira (AEB)



Banca: Cebraspe

Cargo: analista em ciência e tecnologia e tecnologista

Requisito: nível superior

Salários: R$ 10.823,89

Vagas: 30 + CR

Inscrição: 29 de janeiro a 19 de fevereiro de 2025

Prova: 13 de abril de 2025

Aeronaútica

Banca: organização própria

Cargo: sargento

Requisito: nível médio

Salários: R$ 3.825

Vagas: 194

Inscrição: 15 de janeiro a 14 de fevereiro

Prova: 1º de junho

Ibama

Banca: Cebraspe

Cargo: analista administrativo e analista ambiental

Requisito: nível superior

Salários: R$ 9.994,60

Vagas: 460

Inscrição: 30 de janeiro a 18 de fevereiro

Prova: 6 de abril

Funai

Banca: Instituto Access

Cargo: diversos

Requisito: nível superior

Salários: até R$ 10.047

Vagas: 25

Inscrição: 31 de janeiro a 6 de março

Prova: 13 de abril de 2025

Marinha

Banca: organização própria

Cargo: fuzileiro naval

Requisito: nível médio

Salários: R$ 2.294,50 (após a formação)

Vagas: 1.680

Inscrição: 21 de janeiro a 7 de março

Prova: a definir



Instituição: Escolas de Aprendizes Marinheiros

Banca: Marinha do Brasil

Cargo: aprendiz marinheiro

Requisito: nível médio

Salários: R$ 2.294,50 (após a formação)

Vagas: 800

Inscrição: 29 de janeiro a 12 de fevereiro de 2025

Prova: 6 de abril de 2025

MP-RJ

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: técnico e analista

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 87 imediatas

Remuneração: R$ 5.853,42 (técnico) e R$ 9.534,57 (analista)

Inscrições: 5 de fevereiro a 6 de março

Data da prova objetiva: 11 de maio (para técnico) e 18 de maio (para analista)

MPU

Banca: FGV

Cargo: técnicos e analistas em diversas áreas

Requisito: nível superior

Salários: de até R$ 13.994,78

Vagas: 172 imediatas e cadastro reserva

Inscrição: 13 de janeiro a 27 de fevereiro

Prova: 4 de maio

Prefeitura de Duque de Caxias

Banca: Instituto Consulplan

Cargos: agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde

Escolaridade: nível médio

Vagas: 466

Remuneração: dois salários mínimos federais

Inscrições: 20 de janeiro a 20 de fevereiro

Data da prova objetiva: 23 de março

Prefeitura de Magé RJ



Banca: IAN

Cargos: professor

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 1.500 mais cadastro reserva

Remuneração: vencimento de até R$ 2.189,45

Inscrições: 20 de dezembro a 27 de janeiro 18 de fevereiro

Data da prova objetiva: 16 de março (todos os cargos de nivel superior completo, exceto professor I - especialista em educação) e 23 de março (professor I - especialista em educação e professor II da educação infantil ao 5º ano).

Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA)

Banca: IDCAP

Cargo: advogado, analista de gestão corporativa, analista de TI e especialista em petróleo e gás

Requisito: nível superior

Salários: até R$ 19.610

Vagas: 100 + cadastro de reserva

Inscrição: 5 de fevereiro a 17 de março

Prova: 27 de abril de 2025

Seconger - Nova Iguaçu

Banca: Instituto Consulplan

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: 20 mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.315,69 a R$ 7.327,10

Inscrições: 10 de janeiro de a 10 de fevereiro

Data da prova objetiva: 9 de março

Sefaz-RJ

Banca: Cebraspe

Cargos: auditor fiscal e analista

Escolaridade: nível superior

Vagas: 240

Remuneração: R$ 10.182,19 a R$ 27.430,94

Inscrições: 7 e 28 de fevereiro

Data da prova objetiva: 27 de abril (analista) e dias 3 e 4 de maio (auditor).

Concursos previstos para 2025

PF

Status: anunciado

Cargos: Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito Criminal e Delegado

Formação: superior

Vagas: 2.000

Salário: R$ 13.900,54 a R$ 26.300,00



PF (Área administrativa)

Status: autorizado

Cargos: Agente Administrativo e carreiras de nível superior

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 192

Salário: R$ 5.173,28 a R$ 8.547,40





PRF

Status: Solicitado

Cargos: Policial Rodoviário

Formação: Nível superior

Vagas: 4.902 solicitadas

Salário: R$ 10.790,87

Degase-RJ

Status: banca definida (Idecan)

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 585 previstas

Salário: R$ 2.091,22 a R$ 2.555,94 [último edital]

Guarda Duque de Caxias (RJ)

Status: a definir

Cargo: Guarda Municipal

Formação: a definir

Vagas: 200

Salário: R$ 2.390,32

Guarda Petrópolis (RJ)

Status: anunciado

Cargo: Guarda Municipal

Formação: a definir

Vagas: 110

Salário: a definir

ISS Niterói (RJ)

Status: previsto para 2025

Cargo: Fiscal de Tributos

Vagas: a definir

Formação: Nível superior

Salário: R$ 30.468,68

ISS Magé (RJ)

Status: previsto

Cargo: Fiscal Tributário

Vagas: a definir

Formação: a definir

Salário: a definir

TCE-RJ

Status: Banca definida (IBFC)

Cargo: Auditor de Controle Externo

Formação: Nível superior

Vagas: 40 + CR

Salário: R$ 19.793,26

TJ-RJ

Status: banca definida (Instituto AOCP)

Cargos: técnico e analista

Formação: superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 9.363,84 + benefícios





TRT-RJ

Status: comissão formada

Cargo: técnico e analista judiciário

Vagas: a definir

Formação: superior

Salário: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

PGM-RJ

Status: Comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.777,47 (último edital)

Alerj

Status: anunciado

Cargos: a definir

Formação: médio e superior

Vagas: 109

Salário: R$ 5.546,19 [último edital]

Câmara de Niterói (RJ)

Status: previsto

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.200,00 a R$ 10.348,98

Seeduc RJ

Status: em planejamento

Cargos: Professor I

Formação: Nível superior

Vagas: 303

Salário: R$ 1.179,35

Miguel Pereira (RJ)

Status: anunciado

Cargos: diversos

Formação: médio/técnico e superior

Vagas: 91 + CR

Salário: até R$ 7.743,67

Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ)

Status: Banca definida (Ibam)

Cargos: diversos

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 125 + CR previstas

Salário: R$ 1.485,52 a R$ 9.003,18

Agetransp RJ

Status: banca definida (FGV)

Cargo: Especialista, Analista e Assistente

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 25

Salário: R$ 2.844,53 a R$ 6.788,11

RJPrev

Status: Comissão formada

Cargo: Analista e Técnico em Previdência Complementar

Vagas: 05 + CR

Formação: Nível superior

Salário: R$ 3.910,90 a R$ 5.775,50

Detran-RJ

Status: grupo de trabalho formado

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.000,00 a R$ 1.750,00 + adicionais