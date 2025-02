Curso de programação e criação de games é destinado a jovens de 13 a 16 anos - Thais Magalhães/Oi Futuro

Curso de programação e criação de games é destinado a jovens de 13 a 16 anosThais Magalhães/Oi Futuro

Publicado 07/02/2025 11:48

Os jogos digitais fazem parte da rotina de entretenimento de crianças e adolescentes no Brasil. Para alguns jogadores, no entanto, o interesse vai além da diversão e pode significar uma profissão e carreira neste mercado tão promissor. É o caso do João Vitor Rodrigues, de 16 anos, um dos 45 alunos que concluíram a primeira turma do Nave em Órbita, projeto do instituto Oi Futuro, que oferece formação gratuita em programação e desenvolvimento de games para jovens de escolas públicas do Rio de Janeiro e que está com inscrições abertas para processo seletivo da segunda turma presencial até o dia 23.

Participante das aulas de novembro último, João Victor completou a trilha formativa com quatro cursos gratuitos de introdução a ferramentas e conceitos para a criação de games e aprovou a iniciativa: “Sempre achei o universo dos videogames fascinante e tive vontade de aprender desde as minhas primeiras experiências. Foi por isso que decidi me inscrever nesta formação”, explica João. “Eu aprendi muita coisa que não tinha ideia e me surpreendi com as aulas. Com certeza o curso me ajudou a decidir que esse é um caminho que me interessa futuramente”, completa.

Junto com seu grupo, ele desenvolveu um jogo utilizando os conhecimentos adquiridos nas aulas, entre eles a criação de um GDD — documento de design de jogos, em português — e utilização de ferramentas de programação e desenvolvimento como Scratch e Pixel Art. O game consistia em conseguir desviar de obstáculos e tinha o objetivo de saber quanto tempo o personagem sobreviveria. “Foi uma experiência única, algo que eu achei que não conseguiria aprender, mas consegui graças às aulas do NAVE em Órbita. O curso foi muito especial, e vou levar todo esse conhecimento para sempre”, finaliza.

O Nave em Órbita é uma experiência adaptada do currículo de Programação de Jogos Digitais do Núcleo Avançado em Educação (Nave), programa de Educação que completa 19 anos e oferta formação profissional no ensino médio para jovens que desejam atuar nas áreas de tecnologia e criatividade. A iniciativa busca apresentar essa experiência de curta duração, desenvolvendo habilidades técnicas e atitudinais cada vez mais relevantes para atuar na indústria criativa e digital. Ele surge em sinergia com as demandas do setor de games, que movimenta mais de R$ 13 bilhões por ano e possui cerca de 100 milhões de jogadores e cerca de 1.040 empresas desenvolvedoras, segundo o relatório Newzoo Global Games Market Report 2023.

Segunda turma com inscrições para processo seletivo abertas

Com vagas limitadas, a nova turma presencial terá uma carga horária de 16 horas, divididas em quatro aulas de quatro horas de duração às sextas-feiras de março e abril, no Colégio Estadual José Leite Lopes, sede do Programa Nave, no Andaraí. Voltado para jovens de 13 a 16 anos, “Criando Meu Primeiro Jogo Digital” contará com atividades práticas e colaborativas, que abordarão conhecimentos sobre temas como cultura e design de jogos, programação e arte visual e sonora. Para participar, basta que o aluno esteja regularmente matriculado em uma escola de ensino fundamental ou médio da rede pública e tenha disponibilidade no período da tarde para frequentar as aulas presenciais. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo link do programa

O NAVE em Órbita é um projeto desenvolvido pelo instituto Oi Futuro e que conta com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, de SulAmérica, Rede D’Or, Bemobi, e Vinci Partners, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS. Ele foi inspirado nas práticas aplicadas no Núcleo Avançado em Educação – NAVE, programa do Oi Futuro que há 18 anos oferece Ensino Médio integrado à educação profissional e tecnológica e já formou mais de 3800 jovens em Multimídia e Programação de Jogos nos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco.