Aulas dos cursos da plataforma Rio On são fruto de uma parceria com o Senac RJ - Divulgação

Aulas dos cursos da plataforma Rio On são fruto de uma parceria com o Senac RJDivulgação

Publicado 10/02/2025 11:26

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está com inscrições abertas para mais de 800 vagas em cursos gratuitos pela internet. As aulas têm carga hora vai de 8 a 60 horas no total. Para a inscrição, é preciso ter mais de 16 anos e ser morador da cidade do Rio de Janeiro e acessar a Plataforma Rio On, no site https://rioon.rio.br/ . Os cursos são realizados em parceria com o Senac RJ, e quem não tiver acesso à internet, pode fazer a inscrição em uma das Naves do Conhecimento, da própria Secretaria.