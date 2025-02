Interessados em estagiar na EssilorLuxottica devem se inscrever até o dia 19 - Reprodução

Publicado 11/02/2025 11:12

A EssilorLuxottica, empresa especializada em design, fabricação e distribuição de lentes e óculos, abriu as inscrições para o programa de estágio 2025. Voltado para estudantes de áreas como Marketing, Supply Chain, Recursos Humanos, Finanças, Tecnologia da Informação e Jurídico, o programa oferece uma oportunidade única para jovens talentos que desejam iniciar a carreira em uma empresa reconhecida por marcas como Ray-Ban, Oakley e Vogue Eyewear.

As vagas são distribuídas por todo o Brasil, com foco nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Paraná e Rio Grande do Sul. Os estagiários atuarão em projetos de impacto, com acompanhamento de profissionais experientes e acesso a treinamentos que promovem o aprendizado contínuo, contribuindo para uma formação sólida e alinhada às tendências do mercado.Além de contar com benefícios competitivos, o programa reforça o compromisso da companhia em proporcionar uma experiência de desenvolvimento robusta e acolhedora. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 19 pelo site https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio_essilorluxottica2025