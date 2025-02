Varejo do segmento alimentação registrou queda de 1,8% no período - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 11/02/2025 15:34

O IGet, índice desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, que acompanha o desempenho do comércio varejista, apresentou resultados contrastantes em janeiro de 2025. O setor de serviços registrou virtual estabilidade, enquanto os índices para o varejo restrito e ampliado, sofreram retração após os bons desempenhos observados no final de 2024.

De acordo com os dados divulgados, o IGet Serviços apresentou leve queda de -0,1% em relação a dezembro. O setor de alojamento e alimentação teve nova retração (-1,8% no mês).

Já o IGet Varejo Ampliado registrou queda de -0,9% em janeiro, contrastando com a leve alta de 0,1% em dezembro e o expressivo crescimento de 5,1% em novembro. No comparativo anual, o índice ainda apresentou crescimento de 2,8%. O IGet Varejo Restrito, por sua vez, recuou -1,6% no mês, apesar de uma variação positiva de 4,5% em relação a janeiro do ano anterior.

No varejo restrito, apenas combustíveis (+2,2%) e outros artigos de uso pessoal (+9,9%) registraram crescimento. Em contraste, houve retração em segmentos importantes, como vestuário (-10,7%) e supermercados (-3,5%), devolvendo parte dos ganhos significativos registrados nos meses anteriores. No varejo ampliado, o desempenho foi misto: enquanto o segmento de automóveis, partes e peças cresceu 0,5%, o de materiais de construção recuou -1,1%.

“O desempenho do varejo em janeiro aponta uma desaceleração após o forte crescimento observado no final de 2024. Por outro lado, o setor de serviços mantém certa estabilidade, refletindo a acomodação da demanda em alguns segmentos”, avalia Fabio Coelho, vice-presidente de Finanças da Getnet.