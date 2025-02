Problemas no envio de Pix afetaram as operações dos cinco maiores bancos do País - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 13/02/2025 10:38

Usuários do Pix relataram ter problemas para fazer transferências e pagamentos na manhã desta quinta-feira, 13. O problema atinge clientes de várias instituições financeiras, que relataram que a instabilidade é generalizada.

O site Downdetector, que mapeia reclamações de problemas com serviços on-line, aponta um pico de reclamações sobre o Pix às 9h17 desta quinta, com mais de 4.100 relatos.

Os problemas se refletem nos índices de reclamação de vários bancos, incluindo os cinco maiores do País - Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. Fintechs como Nubank e Inter também foram alvo de relatos de problemas.

Procuradas, as instituições direcionaram a demanda ao Banco Central. O Banco do Brasil informou que os serviços no banco estão normalizados.

Na sexta-feira, 8, o sistema também apresentou falha após problemas em um sistema do Banco Central.