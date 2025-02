Mais de 40 itens do programa passam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas - Pixabay

Mais de 40 itens do programa passam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadasPixabay

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, nesta quinta-feira (13), a total gratuidade do Programa Farmácia Popular. No Encontro Nacional de Prefeitos, em Brasília, ela explicou que todos os 41 itens do programa, a partir de agora, passam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida abrange toda a população brasileira (não só os beneficiários do Bolsa Família) e vai beneficiar de forma imediata mais de um milhão de pessoas por ano, que antes pagavam coparticipação.

Asma

- Brometo de ipratrópio 0,02mg

- Brometo de ipratrópio 0,2 mg

- Dipropionato de beclometasona 200mcg

- Dipropionato de beclometasona 250mcg

- Dipropionato de beclometasona 50mcg

- Sulfato de salbutamol 100mcg

- Sulfato de salbutamol 5mg

Diabetes

- Cloridrato de metformina 500mg

- Cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

- Cloridrato de metformina 850mg

- Glibenclamida 5mg

- Insulina humana regular 100ui/ml

- Insulina humana 100ui/ml

Hipertensão

- Atenolol 25mg

- Besilato de anlodipino 5 mg

- Captopril 25mg

- Cloridrato de propranolol 40mg

- Hidroclorotiazida 25mg

- Losartana potássica 50mg

- Maleato de enalapril 10mg

- Espironolactona 25 mg

- Furosemida 40 mg

- Succinato de metoprolol 25 mg

Anticoncepção

- Acetato de medroxiprogesterona 150mg

- Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

- Noretisterona 0,35mg

- Valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose

- Alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia

- Sinvastatina 10mg

- Sinvastatina 20mg

- Sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson

- Carbidopa 25mg + levodopa 250mg

- Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

- Maleato de timolol 2,5mg

- Maleato de timolol 5mg

Rinite

- Budesonida 32mcg

- Budesonida 50mcg

- Dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Dignidade menstrual

- Absorvente higiênico

Diabetes + doença cardiovascular

- Dapagliflozina 10 mg

Incontinência

- Fralda geriátrica