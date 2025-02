Pagamentos com aproximação precisam ter cuidado extra - Reprodução/Mercado Pago

Publicado 17/02/2025 10:35

Nos bloquinhos, bailes ou desfiles, o cartão é o meio de pagamento mais seguro para o consumidor, mas é importante ficar atento para evitar possíveis golpes. Pensando na segurança de quem quer se divertir sem preocupação, a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, reúne dicas importantes para se proteger durante a folia.



Para se divertir com tranquilidade:



- Não perca o cartão, ou outro dispositivo de pagamento, de vista. Você mesmo pode inserir ou aproximar da máquina para realizar a transação;

- Verifique se o cartão não foi trocado em caso de o estabelecimento manuseá-lo para inserir na máquina;

- Antes de aproximar o cartão ou digitar a senha, sempre confira o valor na máquina;

- Vale também checar se o dispositivo de venda está com o visor escuro demais ou com alguma outra característica atípica. Se isso ocorrer, não pague;

- Dê preferência ao pagamento por aproximação que, em geral, têm limite de valor, sem digitar a senha, de R$ 200. Além disso, a maior rapidez da transação e a não necessidade de contato diminui o tempo de exposição do cartão ou outro dispositivo de pagamento utilizado.

- Cadastre-se para receber mensagens do banco emissor sempre que seu cartão for utilizado.

Em caso de perda ou roubo do cartão, e se houver indícios de transações indevidas, a Abecs recomenda que o cliente entre em contato imediatamente com a central de atendimento do cartão.