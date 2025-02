São 5,42 milhões de famílias atendida este mês pelo Auxílio Gás - Arquivo / Agência Brasil

São 5,42 milhões de famílias atendida este mês pelo Auxílio GásArquivo / Agência Brasil

Publicado 17/02/2025 12:26 | Atualizado 17/02/2025 12:27

O pagamento do Auxílio Gás começa nesta segunda-feira (17) e vai até o dia 28 de fevereiro. O benefício de R$ 106 por domicílio contempla mais de 5,42 milhões de famílias no país. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o investimento é de R$ 575,38 milhões neste mês.

O calendário de pagamento do Auxílio Gás começa pelos beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com o dígito final 1. O cronograma segue até o último dia útil de fevereiro, data em que os beneficiários com NIS final zero recebem o pagamento.

A exceção são os 358,93 mil beneficiários que vivem em um dos 623 municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Nestas cidades, as famílias recebem o Auxílio Gás já nesta segunda-feira, sem a necessidade de seguir o calendário escalonado conforme o NIS. O repasse para elas é de R$ 38,04 milhões do total da folha deste mês.

O Auxílio Gás, pago bimestralmente, corresponde ao valor de 100% do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg por residência contemplada. O repasse é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O benefício foi criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade.



Recorte regional

A região com o maior número de beneficiados é a Nordeste, com quase 2,54 milhões de famílias contempladas, em um investimento de R$ 269,19 milhões. Em seguida vem o Sudeste, com mais de 1,78 milhão de lares beneficiados e R$ 188,93 milhões em repasses.

No Norte, são 520,65 mil famílias, que juntas recebem R$ 55,18 milhões. Já na região Sul, são quase 377 mil famílias, em um investimento de R$ 39,96 milhões. No Centro-Oeste, os mais de 208,51 mil domicílios beneficiados somam R$ 22,1 milhões em transferências.