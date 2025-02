A ABPA explica que a exportação de ovos não impacta os preços no mercado interno - Pixabay

A ABPA explica que a exportação de ovos não impacta os preços no mercado internoPixabay

Publicado 18/02/2025 11:30

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirma que a alta registrada no preço dos ovos é uma situação sazonal, comum nas semanas que antecedem a quaresma. Após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos.

A entidade destaca que os custos de produção acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens. Ao mesmo tempo, as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves, com reflexos na oferta de produtos.

Mesmo com estes fatores, os produtores esperam que o mercado deverá se normalizar até o fim do período da quaresma, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas.

A ABPA explica que, embora em alta, as exportações de ovos têm efeito praticamente nulo sobre a oferta interna, já que representam menos de 1% das 59 bilhões de unidades que deverão ser produzidas este ano, o que deve gerar um consumo per capita de 272 unidades anuais – mais de 40 acima da média mundial de consumo.