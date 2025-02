Diesel comum mais barato foi encontrado no Rio Grande do Sul - Reprodução

Publicado 18/02/2025 16:25

De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, o diesel comum e o S-10 tiveram preços médios na primeira quinzena de fevereiro de R$ 6,52 e R$ 6,60, respectivamente. Os valores representam aumentos respectivos de 4,65% e 4,93% para os dois tipos de combustível, na comparação com o período equivalente de janeiro.

“Os preços do diesel comum e do diesel S-10 registraram alta no início de fevereiro, impactados por dois reajustes que entraram em vigor no dia 1º: a revisão das alíquotas do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] e o aumento anunciado pela Petrobras. Esses ajustes ocorrem em um contexto de encarecimento dos combustíveis já identificado pelo IPTL desde dezembro, impulsionado pela valorização do petróleo no mercado internacional e pelas variações cambiais, que afetam os custos de importação e distribuição”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Na análise regional, o Sul e o Centro-Oeste se destacaram com os maiores aumentos na comparação entre o preço médio das primeira quinzena de fevereiro e da primeira quinzena de janeiro para o diesel comum: de 4,79%. Com isso, o combustível teve preços médios de R$ 6,34 e R$ 6,56 nas respectivas regiões. O diesel S-10 também teve seu maior aumento regional no Sul, de 5,24%, atingindo preço médio de R$ 6,43. Mesmo com as altas significativas, os preços médios dos dois tipos de diesel do Sul foram os mais em conta do País durante o período.

As maiores médias regionais foram encontradas no Norte. O tipo comum chegou a R$ 7,03 (após alta de 3,08%) e o S-10 a R$ 6,89 (após aumento de 3,61%).

Na avaliação por estados, o destaque da primeira quinzena de fevereiro foi novamente o Acre, que registrou as maiores médias para os dois tipos de diesel. Após aumento de 1,05%, o comum alcançou o valor de R$ 7,72 no estado, enquanto o S-10, que apresentou um acréscimo de 1,31%, chegou a R$ 7,73.

Já o menor preço médio do diesel comum foi registrado nos postos do Rio Grande do Sul, a R$ 6,31, ainda que o valor tenha representado alta de 4,64% na comparação com a primeira quinzena de janeiro. Enquanto isso, o maior aumento para o combustível, de 5,78%, aconteceu no Maranhão, onde foi encontrado a R$ 6,59; a única redução estadual, de 1,45%, se deu em Sergipe, onde a média do diesel comum foi de R$ 6,79.

O menor preço médio do período para o diesel S-10 também foi registrado no Rio Grande do Sul, de R$ 6,40, mesmo após alta de 4,58%. Já o maior aumento, de 7,28%, aconteceu no Distrito Federal, o que fez com que o combustível alcançasse a média de R$ 6,78. Nenhum estado apresentou recuo no preço do S-10 durante o período.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.