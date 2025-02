Pequenos negócios representam 96% das empresas do setor de audiovisual no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 11:06

Levantamento do Sebrae Rio aponta que em 2024 houve um aumento de 12% de pequenos negócios ligados ao audiovisual no Estado. A capital concentra 55% das novas empresas, seguida por Niterói (6%) e São Gonçalo (4%). Em números absolutos, São Paulo lidera em número de empresas de audiovisual em funcionamento com 100,3 mil e o Rio é o segundo mercado com mais empresas atuantes no país com 34,9 mil pequenos negócios.



“Noventa e seis por cento das empresas de audiovisual são pequenos negócios no Rio. Aliado ao aumento do ano passado, evidenciam o peso do audiovisual na economia fluminense, impulsionado por um ecossistema dinâmico, que desempenham um papel fundamental na geração de empregos e na produção de conteúdo no estado. É um setor estratégico de desenvolvimento econômico”, analisa Sergio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio.



A capital concentra 68% dos pequenos negócios do setor. Niterói (5%), São Gonçalo (2%), Duque de Caxias (2%) e Nova Iguaçu (2%) completam a lista dos cinco municípios com maior representatividade no Estado. Dentro desse contexto, os microempreendedores individuais são responsáveis por 52% dos negócios, seguido por microempresas com 36%, empresas de pequeno porte são 8% e médias e grandes representam 4% do setor.



Dentro do mercado audiovisual, as atividades que mais se destacam são a pós-graduação cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão com 32%, seguida pela produção fotográfica, exceto aérea e submarina com 31% e pela produção cinematográfica, de vídeos e programas de televisão com 15%.