O índice geral de confiança dos empresários fluminenses ficou em 115,5 pontos na mais recente pesquisa - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 20/02/2025 11:26

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RI), feita com 508 empresários da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 3 e 5 de fevereiro, mostra que a confiança subiu se comparada com janeiro. O índice geral ficou em 115,5 pontos na mais recente pesquisa, contra 114,2 do primeiro mês de 2025. Em fevereiro do ano passado, a confiança estava em 113,5 pontos, também abaixo da atual.

A situação futura apresentou o melhor desempenho em relação a janeiro. O indicador passou de 120,8 pontos para 127. Os destaques de fevereiro foram os subitens negócio, com 137,4 pontos, contra 130 no mês anterior, e a demanda, que subiu de 130,3 para 136,7 pontos.

O índice presente ficou em 98,3 pontos, enquanto em janeiro estava em 104,2.