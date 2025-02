Rio de Janeiro registrou a gasolina mais barata da Região Sudeste, com preço médio de R$ 6,24 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/02/2025 13:48

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram que a Região Sudeste teve os preços médios da gasolina e do etanol mais baratos de todo o País na primeira quinzena de fevereiro, mesmo após aumento no preço de todos os combustíveis. A gasolina, vendida na região a preço médio de R$ 6,32, apresentou alta de 2,60% na comparação com a primeira quinzena de janeiro, enquanto o etanol, encontrado a R$ 4,41, registrou alta de 4,75% na mesma comparação. Os preços médios registrados para os dois tipos de diesel também apresentaram uma alta relevante: o diesel comum passou a custar, em média, R$ 6,40 na região e o tipo S-10 R$ 6,51, altas de 4,23% e 4,66%, respectivamente.

“A alta apresentada no Sudeste não foi exclusividade da região. Após o reajuste do ICMS, o preço dos combustíveis subiu em todo o País. Mesmo com o aumento, o Sudeste, quando comparado com as demais regiões, segue como a região mais barata para abastecer com gasolina e etanol. São Paulo, por exemplo, foi o estado brasileiro mais barato para abastecer com etanol (R$4,27); Rio de Janeiro e São Paulo empataram no ranking da gasolina mais barata do país (R$6,27). Diante desse cenário, o IPTL apontou que, com exceção do Rio de Janeiro, o etanol é a opção mais barata em todos os estados do Sudeste. Vale lembrar que o etanol, por sua composição, emite menos poluentes na atmosfera, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono, sendo também uma opção mais sustentável”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.