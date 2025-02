Contribuinte busca se organizar financeiramente para pagar à vista o IPVA - Divulgação

Contribuinte busca se organizar financeiramente para pagar à vista o IPVADivulgação

Publicado 27/02/2025 16:04

Uma pesquisa realizada pela Webmotors, portal de negócios e soluções para do setor automotivo, revela que maior parte dos brasileiros optou pelo pagamento à vista do IPVA 2025. A modalidade de pagamento integral foi escolhida por 58% dos usuários da plataforma que participaram da pesquisa, seguida pelo parcelamento (30%). O restante dos entrevistados ainda não realizou o pagamento (9%) ou está isento (3%).

Para os brasileiros que optaram pelo pagamento do IPVA 2025 à vista, o desconto garantido pela modalidade foi o principal motivo da escolha (71%). As demais razões foram evitar preocupações (19%), preferência pessoal (10%) e outros motivos (1%).

"Ao analisar os dados, notamos que mesmo que o parcelamento seja uma alternativa que comprometa menos o orçamento mensal, o pagamento à vista tem sido o mais escolhido na hora de pagar o IPVA. O desconto oferecido por essa modalidade tem despertado o interesse do brasileiro, que tem, inclusive, programado suas finanças durante o ano inteiro ou separado parte do 13º salário para realizar o pagamento integral e ter acesso a esse benefício", explica Natalia Spigai, CMO da Webmotors.

Entre aqueles que escolheram pelo parcelamento, maior parte mencionou como principal motivo a busca por uma melhor organização financeira (43%). A queixa de que o valor do IPVA é alto para pagar de uma vez aparece na sequência (32%), seguido pela preferência por dividir gastos ao longo do ano (22%) e outros motivos (3%).

O valor total do IPVA deve ser parcelado de 4 a 6 vezes por 57% dos entrevistados, seguido pelo pagamento em até 3 vezes (31%), mais de 12 vezes (6%), de 7 a 12 vezes (5%) e em duas vezes (1%).

A pesquisa também mostrou como o brasileiro se organiza para pagar o IPVA. Para maior parte dos respondentes, o pagamento é feito com antecedência (58%). Na sequência, são mencionados o pagamento no último dia do prazo (28%) e comportamento variado de ano em ano (9%). Por último, 5% dos entrevistados responderam que costumam atrasar o pagamento.

O levantamento da Webmotors sobre o IPVA 2025 ouviu 1.739 pessoas entre 10 e 14 de fevereiro de 2025 por meio de pesquisa quantitativa, com a aplicação de um questionário online. Sua confiabilidade é de 95%, com margem de erro de 2,3%.